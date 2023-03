Las manifestaciones, que se esperan masivas, por la sanidad pública serán el próximo sábado en las dos capitales canarias, a partir de las 11:00 horas

Informa Óscar Herrera/ Javier Giménez. RTVC

Los días 25 y 26 de marzo hay convocadas en distintas localidades del Estado, también en Canarias, en concreto el sábado 25, movilizaciones en defensa de la sanidad pública. El creciente deterioro de la Sanidad, aseguran los convocantes, está llevando al ciudadano a un futuro desolador.

Los convocantes de la manifestación han criticado este jueves que el consejero del ramo, Blas Trujillo, busque «motivaciones políticas donde no las hay».

Los enfermeros Daniel Quintero y Rebeca Amador han explicado en rueda de prensa los motivos de la manifestación, tras la celebrada el pasado febrero, y que «no será la última», advierten. Asimismo, han reprobado las palabras del consejero, quien ayer deslizó que, «a lo mejor, los motivos de esta reivindicación son otros que no se cuentan».

«Es una técnica muy de otras comunidades autónomas intentar desprestigiar a los colectivos de trabajadores, a los sanitarios, y tratar de buscar motivaciones políticas donde no las hay», ha replicado Daniel Quintero, quien ha añadido: «somos simples trabajadores (…) Hacer entender que esto tiene otro tipo de contenido es echarnos tierra a los ojos».

Protesta de sanitarios en la playa de Las Canteras. Imagen RTVC

Razones suficientes para la manifestación

Quintero opina que las razones para convocar la manifestación «son más que suficientes» porque «el descontento está en la calle, en los pasillos de urgencias, en la contratación de compañeros que van a trabajar un día sin saber muy bien qué servicio tienen que cubrir, en la precarización de las ambulancias, las compañeras de la limpieza, los celadores», y se hace extensivo a toda la sociedad canaria, que soporta «unas listas de espera interminables».

Los convocantes invitan al consejero a no escudarse en argumentos «totalmente vacíos» y a «argumentar menos con números y más con realidades, más escuchar al pueblo».

En representación de los colectivos convocantes, empleados del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), Colectivo de Trabajadores del Servicio Canario de Salud y Sanidad Canaria Unida (SCU), estos dos enfermeros han recalcado que detrás de su acción reivindicativa «no hay ningún tipo de tinte sindical ni político», y que cuentan con el respaldo de diferentes colectivos sociales, de pacientes y de pensionistas, entre otros.

«Somos una cadena de simpatizantes de un movimiento que nos hemos sentido engañados y visto deterioradas nuestras condiciones laborales por la nefasta gestión» en el SCS, ha subrayado Rebeca Amador.

Ha indicado que el personal sanitario confiaba en que con el proceso de estabilización del personal sanitario iban a mejorar sus condiciones, «pero al final nos hemos encontrado con una pared, donde la falta de organización de recursos humanos y de gestión del SCS nos ha llevado al borde del colapso: ni un mínimo de estabilidad laboral y no sabemos qué va a ser de nosotros en materia de contratos de larga duración».

Privatización-concertación del ICHH

En cuanto a la «privatización-concertación» del ICHH y la afirmación del consejero de Sanidad de que se trata de «un bulo», Daniel Quintero ha indicado que le tienen que «agradecer» a Blas Trujillo que, «por primera vez en los casi 320 días de huelga» del personal de este organismo, haga «una referencia directa» al mismo.

Ha recordado las palabras de la directora del ICHH, Teresa Gutiérrez, en una entrevista radiofónica en la que afirmaba que la institución «se va a convertir en una entidad pública empresarial».

«Que no nos engañe el señor consejero, que no mezcle churras con merinas, porque no hablamos de la titularidad, que evidentemente el Banco de Sangre no va a ser una entidad privada, pero del fruto de la donación, la sangre, se va a hacer el producto mercantilizado que sufragará los costes de la administración», ha aseverado.

«Bulo el suyo», ha zanjado Quintero, que ha instado al consejero a hacer las aclaraciones pertinentes en el Parlamento de Canarias y que reciba al comité de huelga del ICHH.

Las dos manifestaciones comenzarán a las 11.00 horas de este sábado en las dos capitales canarias, en la Plaza Weyler y en el Parque San Telmo.

«Pese a las amenazas y engaños vamos a seguir hasta que esto no se resuelva. Esto no va de política ni de elecciones», han zanjado.