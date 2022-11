Los usuarios del albergue de Santa Cruz de Tenerife han redactado y leído un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas Sin Hogar el próximo 25 de noviembre. Recuerdan que cualquiera puede acabar sin un techo en un momento determinado de la vida

Informa: Eva Trujillo / Roberto Díaz

Tras el fallecimiento de su marido, Beatriz Sánchez dejó de tener ingresos económicos y su mundo cambió. Con 77 años es la persona más longeva del albergue de Santa Cruz de Tenerife, a donde llegó hace más de dos años. «Llegué allí porque me dieron una pensión de viuda de 190 euros, y con eso era imposible sostener un alquiler», explica.

No obstante, su esperanza de recuperar su vida podría estar muy cerca. «Me llamaron al móvil y me dieron la pensión no contributiva, que supondría tener mi liberación y que voy a poder irme del alberge. Me buscaré una habitación económica. Jamás pensé en mi vida llegar a vivir en un albergue, es una de las experiencias más grandes que he vivido«, añade.

Por su parte, Fernando Cabeza no ha contado con la misma suerte. Se trata del usuario más joven del albergue, y lleva cinco meses en esta situación. «Yo estaba en la península, tenía mi trabajo, mis amigos, mi familia… Hasta que mi vida dio un giro y ahora estoy en esta situación, con la cual sobrevivo, no vivo. Busco trabajo, busco una vivienda y el buscarme la vida», señala Fernando.

Su objetivo es tener un hogar, «llegar a casa, abrir mi puerta, tener un plato de comida… Un hogar para mí lo es todo. Da igual que seas rico o que seas pobre, la vida puede dar un giro de 360 grados», apunta.

Exposición fotográfica por el Día Mundial de las Personas Sin Hogar

El viernes 25 de noviembre se conmemora Día Mundial de las Personas Sin Hogar, una fecha que pretende dar visibilidad a la problemática social que padecen infinidad de ciudadanos, que cuentan con escasos recursos y no disponen de un techo donde resguardarse. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Acción Social, Rosario González, inauguró la mañana del martes 22, en la rambla de Las Tinajas, la exposición fotográfica itinerante en conmemoración a las personas sin hogar.

Un acto que también sirvió para que dos usuarios del Centro Municipal de Acogida (CMA) leyeran su manifiesto por esta efeméride que se conmemora el próximo viernes, y que está incluida en los actos y actividades que se celebran durante toda esta semana para visibilizar la situación de este colectivo de personas.

Ayuda a las personas sin hogar

Bermúdez señaló que “esta exposición fotográfica, que recorrerá varios espacios públicos hasta final de año, se enmarca en una semana de llena de actividades, foros y actos con la finalidad de dar a conocer la situación de este colectivo y tratar de superar los estigmas que muchas veces se vierten sobre ellos y ellas”. Asimismo, añadió que “debiéramos tener en cuenta, concienciarnos, de que nuestras vidas puede cambiar de la noche a la mañana, en un instante, y podemos pasar de tenerlo todo a no tener nada, por lo que es una circunstancia sobrevenida que nos puede ocurrir a todos y a todas”.

Rosario González puso el acento en “la importancia y lo esencial que ha sido el trabajo en red, la coordinación y la colaboración entre los diferentes recursos que atienden de manera directa o indirecta a las personas sin hogar”. También refuerza el concepto de “la realidad de las personas sin hogar, que ha sido la clave que ha generado la necesidad de adaptarnos, reinventarnos y buscar recursos donde antes no los había, por lo que esta red ha sido esencial para frenar las situaciones de exclusión social y dar una respuesta en la medida de las posibilidades de que disponemos a cuantos lo han precisado”.

Lectura del manifiesto

Esta inauguración se cerró con la lectura del manifiesto, donde dos usuarios del CMA pusieron el acento en “la necesidad de realizar un cambio de mirada para superar una situación injusta e indigna y que dé la posibilidad de llegar a la integración social” y en este sentido concluían en que “te pedimos que nos ayudes a reaprender, que nos permitas demostrar la magia que se puede hacer con una oportunidad y aportar todo lo que tenemos para dar a nuestra sociedad”.

Finalizaba el manifiesto, elaborado por todos, diciendo que “además, te vamos a pedir una última cosa: ¡cuando me veas por la calle no te cambies de acera, no soy invisible y estoy aquí! ¡Sigo siendo una persona con su historia de vida al igual que tú!”.