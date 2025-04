Mark Carney ha prometido que plantará cara a Donald Trump en su insistente deseo de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, celebra la victoria del Partido Liberal, en las elecciones legislativas, el 28 de abril de 2025, tras lo cual deberá lidiar con Donald Trump. EFE/Eric Reid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, por su victoria en las elecciones legislativas del lunes, y acordaron reunirse pronto, afirmó el Gobierno canadiense.

«Trump felicitó al primer ministro Carney por su reciente elección. Ambos líderes coincidieron en la importancia de que Canadá y Estados Unidos trabajen juntos, como naciones independientes y soberanas, por el bien mutuo. En ese sentido, acordaron reunirse en persona en un futuro cercano», señaló la Oficina del Primer Ministro de Canadá en un comunicado.

Se trata de la segunda conversación que mantienen los dos líderes desde que a mediados de marzo Carney se convirtió en líder liberal y jefe del Gobierno canadiense tras la dimisión de su predecesor, Justin Trudeau.

La llamada se produce 24 horas después de que Trump se saltara todos los protocolos diplomáticos e insistiera en la anexión de Canadá el mismo día en que los canadienses estaban convocados a las urnas.

Hacer frente a Estados Unidos

Mark Carney ha prometido tras su victoria no arredrarse ante Donald Trump, pero la tarea que tiene por delante se antoja difícil.

En su primera comparecencia al conocerse los resultados, en la madrugada del martes, Carney no se anduvo con circunloquios: «Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país, y no son amenazas gratuitas. El presidente Trump quiere quebrarnos para poseernos. Y eso no pasará, nunca jamás pasará», proclamó.

Aun así, anunció que se sentará a negociar con el presidente Trump como lo hacen «dos naciones soberanas».

Trump posteó el mismo día de las elecciones que Canadá debe convertirse en el 51 estado de los Estados Unidos «terminando con esa frontera artificial de hace muchos años».

Aconsejó a los canadienses «elegir al hombre que tiene la fuerza y sabiduría», en alusión a su propia persona, palabras que fueron rechazadas de inmediato por todos los líderes políticos, incluido el conservador Pierre Poilievre, considerado el más ‘trumpista’ del abanico político canadiense.

Victoria contundente del Partido Liberal

La Oficina del Primer Ministro canadiense también informó que Carney habló este martes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le felicitó por su victoria en las urnas.

«Los dos líderes trataron su trabajo continuo para profundizar los lazos en materia de defensa y comercio entre sus países. Los dos acordaron mantenerse en estrecho contacto», señaló el Gobierno canadiense.

El Partido Liberal de Carney logró el lunes su cuarta victoria electoral consecutiva y, según los últimos resultados del escrutinio, obtendrá 169 diputados, tres menos que los necesarios para lograr la mayoría absoluta de la Cámara Baja del Parlamento canadiense.