Mavi García: «Si la carrera es muy, muy dura puedo estar delante»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La corredora balear Mavi García formará junto a Ane Santesteban la representación española en la prueba femenina de ciclismo en ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este domingo 25. García consideró que si se forma una carrera «muy, muy dura» beneficiará a sus condiciones y podrá «estar delante».

«El escenario más favorable para mí es que salga una carrera dura desde el inicio. Soy una corredora a la que quizá le cueste estar con las mejores cuando se producen ataques muy explosivos, pero si la carrera es muy, muy dura me encuentro a gusto y creo que ahí sí que puedo estar delante», señaló García en declaraciones ofrecidas por la Federación Española de Ciclismo (RFEC).

La corredora del Alé BTC Ljubljana italiano prevé «una carrera complicada de gestionar» a nivel táctico al tener equipos de pocas integrantes, desde las dos que tiene la selección española a las cuatro que tienen Países Bajos Alemania, Italia, Estados Unidos o Australia.

«Será difícil elegir a que ataques saltamos y cuáles dejamos ir», añadió la corredora, quinta en la general del último Giro de Italia.

«Me siento una privilegiada»

Mavi García reconoció que para ella ser olímpica era «algo impensable» y que ahora casi no se lo cree. «Lo valoro de forma especial porque a cualquiera que le digas que hasta los 30 no empecé a competir a cierto nivel alucinaría con que después vaya a conseguir ir a unos Juegos Olímpicos. Es algo muy especial y me siento una privilegiada por poder estar en Tokio», finalizó.

La prueba femenina de ciclismo en ruta se disputará el domingo 25, en un recorrido de 134 kilómetros desde el Parque Musashinonomori de Tokio hasta las estribaciones del Monte Fuji para acabar en el circuito internacional de automovilismo del mismo nombre, con dos ascensiones: el paso de Doshi (1.121 metros) a 80 kilómetros de meta, y Kagosaka (1.111), a 37 del final.