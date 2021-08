La nadadora tinerfeña Michelle Alonso reconoció su sorpresa tras conquistar el oro en los 100 metros braza en los Juegos Paralímpicos de Tokio, con nuevo récord del mundo, y aseguró que todavía está «soñando» y «va a sonar el despertador en cualquier momento»

Michelle Alonso: «Todavía estoy soñando y va a sonar el despertador en cualquier momento»

«Voy a ser sincera, no me esperaba conseguir la medalla de oro, yo pensaba en la plata, no sabía cómo estaban mis rivales, sobre todo las inglesas, y encima he conseguido récord del mundo, que no me lo esperaba para nada. Esto es un sueño, todavía estoy en la cama y me tengo que despertar», dijo la nadadora.

«Ya son tres medallas paralímpicas, pero esta es muy especial por el significado de conseguirla en Tokio; y por el esfuerzo y dedicación que he dado en este tiempo. Esta medalla también es reconocimiento de mi entrenador y me gustaría dedicársela a toda mi familia, a todos mis amigos…», añadió Alonso.

«Me siento súper contenta, no me esperaba bajar tanto el crono y hacer ese récord del mundo. Otra medalla… todavía estoy soñando y va a sonar el despertador en cualquier momento», apuntó la flamante campeona paralímpica, que desveló que se «despertó a las cinco y cuarto» y «casi sin haber dormido nada». «Estaba nerviosa, pero quité maldición del primer oro«, manifestó.

Preguntada por sus próximos retos, Michelle Alonso pidió una pausa. «Tengo 27 años pero ya se nota la edad. Llevo 20 años nadando, y no sé dónde voy a llegar. Ahora mismo estoy sufriendo con la alergia al cloro y cada año tengo más lesiones, así que no sé dónde voy a llegar. No sé si habrá más techo pero daré todo lo posible. No sé si estaré en París 2024, primero voy a descansar, quiero coger vacaciones, ha sido un año con mucho lío. Quiero relajarme y ya pensaremos en París», apuntó.

En otras cuestiones, la nadadora canaria dijo que ganar el oro en Tokio tiene un «significado especial» y «emociones raras». «Es raro porque no hay público, pero me llevo más experiencia aún con mi medalla y después de haber sido la abanderada. Que sea aquí en Tokio, que me encanta el anime, el manga y la cultura, la medalla es…», añadió Alonso.

Por último, la campeona paralímpica dijo que se lo está «pasando muy bien» en la Villa y en los Juegos, pero tiene «ganitas de volver a casa a celebrarlo también». «Hoy me voy a los recreativos que hay una zona de comida japonesa y me voy a hartar», finalizó satisfecha.

Emoción entre los familiares y amigos de Michelle en La Laguna

Familiares y amigos han sido testigos desde el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna de la proeza de Michelle, consiguiendo un tercer oro consecutivo y récord del mundo en su especialidad de 100 metros braza.