Los independentistas señalan, en el aniversario del 1-O, que la «amnistía total» es la única solución pero también advierten de una «amnistía trampa», que sólo sirva para «blanquear al Estado español»

Mil personas marchan la ANC en el sexto aniversario del 1-O

Según los datos facilitados por la Guardia Urbana de Barcelona, un millar de personas ha secundado este domingo la marcha por la Asamblea Nacional Catalana en conmemoración del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

La manifestación ha comenzado en la plaza Urquinaona y ha bajado por la Via Laietana, desde donde se ha desviado a la plaza de Sant Jaume, en la que se encuentran el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad, donde ha finalizado.

A su paso por la Jefatura Superior de la Policía, los manifestantes han lanzado pequeñas urnas y papeletas a semejanza de las utilizadas en las votaciones de 2017.

En la plaza de Sant Jaume se ha podido ver una pancarta de gran tamaño con una fotografía de esa jornada de hace seis años y diversas banderas catalanas e independentistas.

«Amnistía trampa»

Antes del inicio de la manifestación, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha advertido a Junts y a ERC sobre «una amnistía trampa que solo sirva para blanquear al Estado español» y ha añadido: «No queremos que nos perdonen ni tenemos demasiadas ganas de perdonar hasta que hayamos ejercido la autodeterminación».

En paralelo, en la antigua cárcel Modelo ha tenido lugar un acto de presentación de la campaña de apoyo a los procesados en la llamada «Operación Judas» -a quienes se acusa de planificar sabotajes con explosivos en edificios e infraestructuras del Estado-.

En el acto han participado las Plataformas Antirrepresivas de Barcelona y Ponent, CDR Catalunya, la sectorial de Personas Represaliadas de la ANC, Desobediencia Civil Catalunya y otras entidades.

Una de las intervención ha ido a cargo de Adrián Sas, manifestante condenado a tres años y medio de cárcel por la Audiencia Provincial de Barcelona en un fallo ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ahora está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo (TS).

«Si el Supremo confirma mi condena, no me presentaré voluntario en prisión ni me esconderé. Que me vengan a buscar», ha dicho.

La «amnistía total es la única manera que nos hará libres»

Asimismo, uno de los encausados por la «Operación Judas» por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1-O de 2019 ha explicado, en declaraciones a TV3, la apuesta de estos colectivos por la «amnistía total».

«No sabemos qué están negociando por arriba, pero la amnistía total es la única manera que nos hará libres», ha dicho antes de cifrar en más de 300 los «presos políticos» y en más de 4.500 los represaliados a causa del proceso independentista.

En ese acto han participado unas 300 personas, según la Policía Local barcelonesa. Los mismos colectivos protagonizarán esta tarde una marcha desde la Modelo hasta el cuartel de la Guardia Civil en Travessra de Gràcia.

También esta tarde diversas entidades independentistas, como el Consell de la República, ANC, Òmnium, Intersindical o la AMI, han convocado una manifestación en la plaza Catalunya.