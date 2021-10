Misterio, Ciencia y Arte en un mismo formato

Ciencia y ficción se dan la mano en esta narración que hilvana parte de la historia oral de Canarias. Sucesos, enigmas y mitos tejen el guión de esta apuesta de Televisión Canaria por una serie que aborda el territorio siempre atrayente de las leyendas y misterios que recorren las Islas y se transmiten de generación en generación. ‘La Isla Misteriosa’ se apoya en el trabajo de investigadores y los envuelve en recreaciones de corte cinematográfico ambientadas en distintas épocas: la Conquista, la Edad Moderna y la Historia Contemporánea. Más de medio siglo de historia e intrahistoria de Canarias a caballo entre realidad y ficción.

Cuenta una leyenda guanche que en el interior del volcán Teide habitaba un malvado Dios de nombre Guaiota. Cuando se enfadaba, desataba un infierno de lava y destrucción. Para calmar su cólera, los habitantes de Tenerife dejaban ofrendas al pie de la montaña. (…) Este ser maligno, que tomaba la forma de perro oscuro y peludo, recibía los nombres de Hirguan en El Hierro e Iruene en La Palma. Así lo recoge Fray Alonso de Espinosa en su “Historia de Nuestra Señora de Candelaria”, uno de los primeros documentos históricos de la isla de Tenerife

En Gran Canaria los aborígenes creían en un maligno al que denominaban Gabiot que también adoptaba la forma de grandes perros lanudos a los que llamaban Tibicenas. Las investigaciones del médico e historiador Juan Bethencourt Alfonso apuntan a que aquellos pobladores prehispánicos estaban convencidos de la existencia de “ genios maléficos que habitaban en las entrañas de la tierra y en zonas volcánicas ”.

Este es parte del magma que nutre La Isla Misteriosa, nueva serie de Televisión Canaria en una apuesta segura por el misterio que envuelve buena parte de la historia oral de Canarias y que encuentra en los volcanes un epicentro de enigmas, como bien nos recuerda en estos días el volcán palmero en Cumbre Vieja.

Francisco Moreno, Administrador único de RTVC, durante la presentación de La Isla Misteriosa

“Asistimos en directo a la erupción del volcán en La Palma y, justamente, esta isla es protagonista de varios de los episodios que se narran en La Isla Misteriosa”, recalca Francisco Moreno, Administrador Único de RTVC, para quien el mismo título, –homónimo de la obra de Julio Verne–, es toda una declaración de intenciones: “Es un escenario perfecto para contarnos los misterios que envuelven muchas de las leyendas que pasan por verdades en la historia oral de Canarias”

Nada paranormal

Pero La Isla Misteriosa no es una especulación sobre lo desconocido, ni una serie por entregas sobre fenómenos paranormales en Canarias. No es pseudociencia, es Creación, en el sentido más puro. Una apuesta creativa que aborda relatos, leyendas y sucesos inexplicables en su día, servidos en un formato creativo, dramático, con una factura audiovisual exquisita que puede ser de interés para un público transversal. Desde espectadores curiosos hasta investigadores o sencillamente quienes deseen disfrutar de una serie de calidad que basa su fundamento en hechos ocurridos en las distintas Islas y que, durante generaciones, fueron transmitidos de abuelas a nietos.

“RTVC hace una apuesta por la creatividad en el sector audiovisual porque ello también es servicio público, como lo es contribuir a fortalecer el tejido empresarial e industrial del audiovisual en Canarias. La Isla Misteriosa será un éxito, seguro, porque tiene todos los ingredientes necesarios: calidad, rigor y creatividad”, asegura Francisco Moreno.

Creer es crear

“Creer es crear, y nuestra productora tiene una misión muy definida: hacer una tele lenta, reposada, que permita al espectador adentrarse en lo que contamos, disfrutar del viaje… Y esto es La Isla Misteriosa”, así lo expresa Luis Luque, productor de Hormigas Negras, cuya dilatada experiencia en el sector audiovisual les permite atesorar un poso de rigor y profesionalidad que se respira en sus producciones.

Luis Luque, productor Hormigas Negras

A lo largo de trece entregas se nos narran misterios, leyendas, fenómenos insólitos, mitos, desde la época de la Conquista, con los aborígenes canarios, hasta nuestros días. Sucesos que forman parte de la Historia oral de Canarias, de nuestra identidad como sociedad, pero que no son necesariamente hechos históricos… “No, porque no es una serie historicista, no tratamos de verificar si lo narrado ocurrió o no, abordamos sucesos o leyendas que, en algunos casos, ni siquiera tienen una base de realidad pero que han pasado a ser parte de nuestra historia colectiva”, asegura Luis Luque antes de puntualizar que ello no significa que en La Isla Misteriosa se prescinda del rigor histórico: “El guión de cada entrega está fundamentado en abundante documentación que pasamos por el tamiz de la Ciencia con la ayuda de especialistas e investigadores que nos acompañan en cada entrega. Y, finalmente, la narración la envolvemos en la dramatización”.

Un híbrido entre investigación y entretenimiento en el que han participado 250 personas entre actores y actrices, extras y especialistas.

Cumbre Vieja

Cada capítulo cuenta cuatro historias, “aunque daba para mucho más”, asegura José Gregorio González, guionista y conductor de La Isla Misteriosa

Enigmas, curiosidades, certezas demostradas científicamente, asuntos inexplicables… Todo ello es el sustrato de los guiones y, claro está, la parte más jugosa de la puesta en escena con todas sus licencias literarias y audiovisuales. De este modo no cabe esperar que La Isla Misteriosa desmonte mitos ni leyendas. “No, porque no hay un planteamiento desmitificador, aunque algunos se ‘desmontan’ como tales leyendas por el hecho de abordarlos con la mirada actual, con la tecnología y el conocimiento del siglo XXI, uno de ellos, por ejemplo, el de las leyendas y mitos que tienen su origen en la cultura indígena con sus seres malignos y sus dioses vinculados a los volcanes”, precisa el guionista e investigador.

José Gregorio González, guionista La Isla Misteriosa

Y es que, volviendo a Fray Alonso de Espinosa en su “Historia de Nuestra Señora de Candelaria, los seres malignos que habitaban en las entrañas de los volcanes y que rugían y escupían fuego han resultado ser el tremor y la colada de una erupción, aunque muchos sigamos queriendo ver entre la lava la silueta de Iruene, el ser maligno con forma de perro negro lanudo que los benahoaritas, prehispánicos de La Palma, defendían que habitaba en Cumbre Vieja.

La actriz Saray Castro encarna a la periodista Petra Betancor en La Isla Misteriosa

Saray Castro, actriz (Petra Betancor, periodista)

Su personaje, Petra Betancor, da vida a una periodista del siglo XX interesada por algunos fenómenos y leyendas que circulan sobre supuestos hechos ocurridos en algunas Islas durante el siglo XX, por ejemplo, la presencia de nazis en Canarias.

«Es un personaje muy rico en matices, un vínculo entre pasado y actualidad, ya que Petra intenta buscar cuánto hay de leyenda y cuánto de historia en estos relatos que se dan por ciertos, aunque no siempre lo logra, y esto es parte del atractivo del guión», apostilla la actriz Saray Castro.

El actor José Luis de Madariaga encarna a Fray Diego

José Luis de Madariaga, (Fray Diego y narrador en off en la serie)

Ha sido un trabajo muy riguroso como actor, y como narrador de la serie muy enriquecedor ya que me ha brindado la posibilidad de conocer tanto sucesos ocurridos en las Islas cuya explicación ha sido difícil hasta ahora, alguna sigue siéndolo, como leyendas que forman parte del acervo cultural inmaterial de toda la sociedad canaria», explica el reconocido actor que elogia La Isla Misteriosa «por su rigor documental, por el trabajo actoral y por la factura técnica impecable»