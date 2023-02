Los alcaldes de Mogán y San Matero aseguran que el Cabildo ha cometido una «ilegalidad» al negarles participar de los Fondo de Desarrollo de Canarias

Fernando Clavijo junto a los alcaldes de San Mateo y Mogán.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, y los alcaldes de Mogán y San Mateo, Onalia Bueno y Antonio Ortega, han anunciado este jueves que denunciarán ante los tribunales la exclusión de estos dos municipios de la nueva convocatoria del Fdcan promovida por el Cabildo de Gran Canaria.

Un contencioso administrativo que impulsarán por considerar que la corporación grancanaria ha cometido una ilegalidad al impedir a estos dos municipios acceder a unos fondos a los que tienen derecho sus vecinos.

El Cabildo de Gran Canaria aprobó este lunes el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para las anualidades 2023-2027, con un total de 509 millones de euros de inversión. En virtud de un acuerdo entre la corporación y 19 ayuntamientos de la isla, entre los que no figuran Mogán y San Matero, con una financiación al 50 % del Gobierno de Canarias y otro 50 % de las citadas instituciones locales.

Estos dos municipios, junto con Firgas, cuando era gobernado por CC, cosa que no ocurre ahora, ya que es NC quien dirige esta institución, participaron en la anterior convocatoria del Fdcan promovida por el Cabildo grancanario, vigente entre 2017 y 2021. A través de la presentación de proyectos, y no en base al programa acordado entre la corporación insular con el resto de las locales de la isla, al no llegarse a un consenso al respecto, ha recordado Clavijo.

«Una persecución política»

Una vez culminadas esas anualidades, Mogán y San Mateo – y no Firgas en esta ocasión- se han visto «excluidos» de la nueva convocatoria aprobada por el Cabildo de Gran Canaria, a la que ya no se permite acceder vía proyectos, lo que, a juicio de sus regidores, responde a «una persecución política» a la que Antonio Morales les somete «por no aliarse contra Fernando Clavijo cuando era presidente de Canarias».

Onalia Bueno ha recalcado que esta decisión contraviene el artículo 14 de la Constitución Española y el 18.3 de la Ley General de Subvenciones. Pr lo que, si el Cabildo no «reflexiona y rectifica», no tardarán en acudir a los tribunales a pedir medidas cautelares que, de aprobarse, supondrán la paralización de este nuevo capítulo del Fdcan en Gran Canaria del que no se sentirán responsables, ya que actuarán en defensa de los derechos de sus vecinos.

Tanto Bueno como Ortega han asegurado que no es la primera vez que el grupo de gobierno que dirige Antonio Morales excluye a estos dos municipios del acceso a inversiones. Han criticado la diferente «vara de medir» que se aplica a ellos frente a «la voluntad política» que muestra «NC desde el Gobierno de Canarias» con municipios de otras islas, como Alajeró, en La Gomera, que en su día participó de estos fondos vía proyectos y posteriormente ha accedido a ellos bajo el programa impulsado por el Cabildo de esa isla porque así lo ha permitido «una disposición transitoria».

«Cuando se quiere buscar solución para otros, se busca, Alajeró es un ejemplo»

«Cuando se quiere buscar solución para otros, se busca, Alajeró es un ejemplo. Su programa en el Cabildo está en vigor, fue a proyectos pero ahora lo incorporan a programas y a nosotros nos han dejado fuera», ha aseverado Onalia Bueno. Ha rechazado que el argumento válido para justificar esa exclusión sea que Mogán y San Mateo recibieron más inversión por habitante que otros en la primera convocatoria del Fdcan en Gran Canaria.

Además de recordar que el criterio de distribución de los fondos de la primera convocatoria fue la población y el territorio, Bueno y Ortega han rechazado que exista consenso ahora para que estos dos municipios figuren en la segunda convocatoria aprobada este lunes.

«Nos están dejando fuera sin nuestro consentimiento, claro que queremos participar de esos fondos», ha apostillado el alcalde de San Mateo.