Creación No Binaria en ‘El Club de la Cultura’

El magazine cultural de Canarias Radio conversa con el escritor e ilustrador tinerfeño Alex Erbez sobre su novela ilustrada En el Medio. Y un viaje hasta Cuenca para charlar con Pedro Ruiz García, ganador del II Premio de Literatura Infantil de Canarias que organiza la Editorial Siete Islas.

Emisión, viernes a las 21.30 horas en Canarias Radio

Redifusión, sábado a las 00:30 horas y a las 13:30 horas

Disponible en podcats del programa

El cuento ilustrado, o novela gráfica, En el Medio protagoniza El Club de la Cultura de este viernes, 11 de noviembre. Firmada por Alex Erbez, [email protected] [email protected] (Tenerife), describe la experiencia de una persona no binaria, persona que no encaja y que descubre que ninguna de las casillas sociales es la adecuada para sí.

En el medio es el viaje de una persona que no se siente ni chico ni chica…, que está ‘en el medio’. Un camino de autodescubrimiento a través de un testimonio ágil que resume la búsqueda de la identidad personal, un camino no siempre fácil ni concluyente.

https://bit.ly/3rWmyVu

La tinerfeña Alex Erbez aúna en este libro sus dos pasiones: la escritura y la ilustración. Un proyecto que surge en las aulas, mientras estudiaba un ciclo de Ilustración. Erbez considera esta obra «una herramienta que sirve para ayudar a quienes aún no viven su identidad con normalidad, y también para darles visibilidad» apostilla.

Premio Literatura Infantil

Y hablando de viajes, uno de viaje de ida hasta Cuenca. El Club de la Cultura de Canarias Radio charla con Pedro Ruiz García, ganador del II Premio de Literatura Infantil de Canarias que organiza la Editorial Siete Islas. Una publicación de aventuras, intriga, acción, pasiones y ecologismo con Tenerife como escenario principal.

Portada de la obra ganadora del Premio de Literatura Infantil de la Editorial Siete Islas 2022

Maestro de profesión, Pedro Ruiz García ha publicado más de media docena de libros que le han granjeado varios Premios en certámenes literarios, al tiempo que ejercido en varios colegios y residencias escolares de Castilla la Mancha y Centros Educativos de Colombia y Marruecos. Con esta obra, La venganza de Gaia, el escritor nos trae una novela de aventuras, intriga, acción, pasiones y ecologismo que mezcla intereses ocultos: una organización secreta, un dossier que todos persiguen y un pasado familiar desconocido.

La cometa

El Club de la Cultura cierra esta entrega con el estreno de una nueva sección, La cometa, que tendrá carácter bimensual. La arquitecta, urbanista y diseñadora cívica María Tomé acercará en cada programa los debates relacionados con la cultura urbana: feminismo, territorio, espacios construidos, alternativas, diseño de espacios públicos o edificios emblemáticos… También de patios de colegio, construcciones abandonadas o cultura regenerativa.

María Tomé está especialmente interesada en el estudio de la sostenibilidad de la vida y el impulso de ciudades que cuiden desde la ecología, los feminismos y el trabajo comunitario aplicado al territorio. Defiende un futuro verde, violeta y diverso.