La Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE será la primera celebrada en Europa, la cual comenzará el jueves en Canarias

Video RTVC. Informa: Óscar Herrera / Lorenzo Saavedra / Beatriz G. Cabrera

La búsqueda de estrategias para un crecimiento económico mediante una digitalización inclusiva y segura centran la primera Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, que se celebra en Europa, y que arranca oficialmente este jueves en Canarias con la participación de medio centenar de delegaciones.

Este encuentro, el cuarto que se celebra en la historia a nivel mundial y que sucede al que tuvo lugar en 2016 en Cancún (México), buscará avanzar hacia un futuro digital inclusivo y perseguirá concluir con una declaración, cuyas conclusiones se presentarán este jueves.

En total, se reunirán 53 delegaciones, de ellos una veintena de ministros y otros tantos secretarios de Estado de países como los estados miembro de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, México, Brasil o Canadá, según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Entre los países participantes, además de los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacan Indonesia, que lidera el G20; India, que lo presidirá próximamente; Tailandia; Singapur, Perú y Brasil, entre otros.

Maspalomas, en Gran Canaria, acogerá el encuentro

De este modo, el encuentro se inaugurará este miércoles en Maspalomas (Gran Canaria) con la intervención del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, entre otros.

Así, está confirmada la participación de las principales empresas, asociaciones digitales, confederaciones de negocios, entre otras. En total están más de 500 personas registradas entre delegados y público en general.

El último día, el viernes 16, se celebrará en el norte de la isla una reunión del D+9, un grupo de países digitalizados de Europa, ente ellos Estonia, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, España y Portugal.

Las Conferencias Ministeriales sobre Economía Digital no tienen una periodicidad asignada. Hasta el momento solo se han organizado tres: en 2016 en Cancún, en 2008 en Seúl y en 1998 en Otawa.

El Cabildo de Gran Canaria muestra las posibilidas de digitalización en la isla

Bajo el lema ‘Hello, Di-gital World! Welcome to the Ecoisland Gran Canaria’ el stand institucional del Cabildo muestra a los visitantes de la Cumbre sobre Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico las posibilidades de inversión y digitalización que ofrece la isla.

El presidente Antonio Morales acompañó a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, así como a la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez y al Secretario General Adjunto de la OCDE, Ulrik Knudsen, en la inauguración del ‘Stakeholders Day’.

Stand ‘Hello, Di-gital World! Welcome to the Ecoisland Gran Canaria’

Este evento está dedicado a acciones para las partes interesadas y en el que pudieron conocer los principales proyectos e iniciativas en el ámbito de la economía digital de empresas y entidades públicas.

Morales destacó que esta cumbre es «una oportunidad extraordinaria para afianzar el papel de Gran Canaria en el ámbito digital». Además, la digitalización juega un papel clave en la sostenibilidad y en la descarbonización de la economía y por ello en Gran Canaria estamos trabajando con la iniciativa ‘Gran Canaria Isla inteli-gente‘.

“El objetivo es utilizar las herramientas digitales para la mejora de los servicios públicos como el transporte, para modernizar la administración y hacerla más eficiente y cercana a la ciudadanía, así como para hacer frente a retos climáticos como la prevención de incendios o la gestión del ciclo integral del agua y para gestionar de manera más eficiente y sostenible nuestro turismo o infraestructuras públicas” concluyó el presidente insular.