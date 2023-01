Los hechos se han producido en la ciudad de Enoch, en Utah, y han causado una gran conmoción en la población

La ciudad de Enoch, en el estado de Utah

Al menos ocho personas, entre ellos cinco menores de edad, han sido hallados muertos con heridas de bala en una vivienda en la localidad estadounidense de Enoch, en el estado de Utah, durante una visita de un equipo de funcionarios para comprobar el bienestar de los residentes, según han confirmado las autoridades.

Las autoridades locales han afirmado que no consideran que haya una amenaza para la población ni sospechosos fugados, antes de agregar que por el momento no hay detenidos y que las víctimas no han sido identificadas. Así, han resaltado que darán más informaciones cuando avance la investigación.

Consternación en Enoch

El alcalde de Enoch, Rob Dotson, ha afirmado que «es difícil describir con palabras las emociones que atraviesa la gente que vive aquí». «Todos conocemos a esta familia. Muchos hemos ido con ellos a la iglesia, a la comunidad y a la escuela con estas personas», ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. «Esta comunidad está sufriendo en este momento. Sienten la pérdida y el dolor. Tienen muchas preguntas, lo que es natural, y están aquí para apoyar», ha subrayado Dotson.

Por su parte, la escuela del distrito de Iron ha afirmado que los cinco menores eran estudiantes del centro. «Esta pérdida provocará muchas emociones, preocupaciones y preguntas entre nuestra escuela, especialmente entre nuestros estudiantes», ha reseñado, al tiempo que ha destacado que cuenta con un equipo de intervención en crisis para «ayudar con las necesidades de estudiantes, padres y personal escolar durante momentos difíciles como este».

El gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, ha trasladado sus condolencias «a todos los afectados por esta violencia sin sentido». «Por favor, mantengan a la comunidad de Enoch en sus oraciones», ha señalado en su cuenta en la red social Twitter.