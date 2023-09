Onalia Bueno se reafirma en no pagar enterramientos de migrantes

Onalia Bueno afirmó la semana pasada que el Ayuntamiento de Mogán no pagaría ni un enterramiento más de los migrantes que llegan al municipio

Informa: Redacción Informativos RTVC

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha presentado este lunes al Gobierno de Canarias informes jurídicos que, asegura, avalan su decisión de no pagar ni un enterramiento más de los migrantes que llegan a su municipio.

La alcaldesa de Mogán se reafirma así en su decisión de no sufragar ni un enterramiento más y hace una aclaración, “cuando mueren en alta mar es competencia al Estado, los ayuntamientos no tenemos competencia en aguas nacionales. Tampoco las embarcaciones que están bajo el paraguas del Ministerio de Fomento, Salvamento Marítimo tampoco es competencia de los ayuntamientos”, afirmó Onalia Bueno.

La alcaldesa asegura que tiene informes jurídicos que así lo avalan y reclama al Estado partidas para hacer frente a ello y a la destrucción de embarcaciones. Una decisión en la que Bueno cuenta con el apoyo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. “Quien paga o no paga el entierro es secundario. El problema es que vienen niños muertos y gente muerta porque el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión Europea no ha hecho nada. Ese es el drama”, dijo.

Un grupo de migrantes rescatados llegando a puerto. Imagen Europa Press

Torres critica la medida

El presidente canario recriminó las palabras de Ángel Víctor Torres en relación a la decisión de la alcaldesa de Mogán y señaló que ahora “pedirme a mí qué me posicione cuando ha estado escondido de manera cobarde con el Gobierno de España durante años no me parece ni digno ni decente”

El líder de la oposición, Ángel Víctor Torres, ha respondido que se trata de un tema de humanidad. “Entendemos que otra administración debe pagarlo, reclamarlo, pero no hacerlo. No hacerlo, dejar sin una respuesta a un ciudadano, sea de donde sea, creo que queda retratado ante la sociedad”.

La presidencia de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, también se ha pronunciado, y asegura que es responsabilidad municipal.