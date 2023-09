Clavijo apela a un «frente común» en la crisis migratoria

El presidente de Canarias, en el primer pleno ordinario del curso político, solicitó también un «mando único» para afrontar la crisis migratoria

Informa: Redacción Informativos RTVC

La llegada de migrantes a las costas del archipiélago canario, el incendio que en agosto afectó a la corona forestal de Tenerife y la estructura del nuevo Gobierno canario son algunas de las cuestiones que centran este martes el primer pleno ordinario del Parlamento de Canarias.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto que sacudió Marruecos el pasado viernes y ha costado la vida a miles de personas. “En Canarias viven más de 18.000 marroquíes y no podemos ser ajenos al dolor de tantas personas que viven a solo 100 km de nuestro archipiélago”, ha señalado la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.

«Frente común» en la crisis migratoria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este martes a conformar un «frente común» desde las islas ante el Gobierno central y la Unión Europea (UE) para mejorar la atención a los migrantes que están llegando al archipiélago.

En respuesta a sendas preguntas de AHI y ASG en la sesión de control del Parlamento ha valorado la iniciativa de la Federación Canaria de Islas (Fecai) de reclamar «medidas urgentes» al Gobierno central y ha apoyado que el debate migratorio se saque de la «demagogia y el debate partidista».

No obstante, ha apuntado que «sí debe haber debate desde la política» porque permite «resolver los problemas» y en ese sentido hace falta que Europa «atienda y escuche» a Canarias, especialmente ahora con la presidencia de turno en manos españolas.

Clavijo ha criticado que aún no se hayan podido reunir con las ministras de Defensa, Transportes y Derechos Sociales y hace falta una «respuesta contundente» porque «los menores siguen llegando» y hay que darles una atención digna.

Ha apuntado que es «muy cómodo» para el Estado y la UE que «el problema se quede en Canarias» pero «no es justo ni solidario» porque los canarios son «igual de europeos» que los demás.

Minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos. Imagen Parlamento de Canarias

Mando único

Por ello ha apuntado que ha remitido una carta al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para solicitar un ‘mando único’ emulando lo que se hizo en 2006 bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, una misiva «respetuosa y sin tintes políticos» y que fue respondida vía ‘whatsapp’.

«Necesitamos un único interlocutor y vamos a arrimar todos el hombro porque unas islas no pueden tener toda la carga de la ruta migratoria», ha agregado.

El presidente ha reconocido también que los medios para atender a los migrantes «no son suficientes» y lo que más le «asombra y duele» es que no se trata de una «situación sobrevenida, no es algo que no se haya podido planificar» pues ya lo habían advertido las ONG y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Falta planificación

Clavijo ha indicado que el fenómeno migratorio «va a continuar en el tiempo», si bien ha rechazado el uso de términos como «avalancha» o «problema» porque «es normal» que las personas huyan del «hambre y la miseria», como hicieron los propios canarios en otras épocas de la historia.

«No es razonable que no se planifique y sean las instituciones canarias las que soporten todo el peso», ha comentado, lamentando, por ejemplo, que no haya prorrogado el convenio con Cruz Roja para atender a los migrantes y así «no mermar» recursos al Servicio Canario de Salud.

Ha criticado también que no se han solucionado las condiciones laborales de los trabajadores de Salvamento Marítimo, lastrados por el «exceso de trabajo», y ha destacado que solo el ministro de Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es consciente de la situación, no como los titulares de Interior y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska.

Migrantes hacinados en San Andrés

El diputado del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha advertido de que a El Hierro han llegado unos 1.500 migrantes este verano y aparte de los problemas de atención que generan, dejan desprovistos de servicios sanitarios a los ciudadanos de la isla, por ejemplo al detraer personal al centro de salud de El Pinar para que vayan al puerto de La Restinga.

Por ello, ha indicado que hace falta una «respuesta contundente» del Gobierno central porque «no hay nadie al volante» y desde la isla no saben ni a quién dirigirse y Cruz Roja y Protección Civil «actúan de la manera que pueden ,sin medios ni financiación».

«Lo más triste», ha apuntado, es que en el Estado «conocían esta realidad y no han actuado» y en el caso concreto de El Hierro hay un centro abandonado en Echedo, que podría dar servicio a las personas migrantes para que no estén «hacinadas» en el polideportivo de San Andrés, y la residencia de estudiantes de Valverde se ha convertido en un centro de acogida.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha indicado que el posicionamiento de la Fecai «no pueden ser palabras vacías» y por ello ha dicho que es «conveniente» que haya «predisposición a la colaboración» y que el Gobierno de España actúe en los países de origen y potencie las ayudas al desarrollo y la diplomacia.

Ha indicado también que los medios para atender a los migrantes son «escasos», remarcando el estado de abandono en el que se encuentra el centro de atención para migrantes de La Gomera, implantado en la anterior ‘crisis de los cayucos’ en 2006.

Curbelo también ha reclamado «solidaridad» al resto de comunidades autónomas para que también atiendan a los migrantes pues los cabildos van a «colapsar» con el atendimiento a los menores.

Aumento de estructura del Gobierno canario

El presidente de Canarias ha afirmado que el aumento de la estructura directiva del Gobierno regional se debe a los compromisos adquiridos por el grupo de gobierno anterior y al programa electoral con el que se presentaron a las elecciones autonómica.

Así lo ha dicho martes en el Pleno del Parlamento regional a ser preguntado por el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, por la justificación del incremento de la estructura directiva del nuevo Gobierno.

«Lo justifican, entre otros, los acuerdos alcanzados por el gobierno saliente, que se comprometió con determinados sectores, y por supuesto al programa electoral con el que nos presentamos», aseguró Clavijo.

Además, recordó que en el Pacto por la Ciencia e Innovación, que data de 2022, se cita textualmente la constitución diferenciada de una Consejería de Universidades, Investigación e Innovación.

«¿Lo pensaban cumplir o era mentira cuando lo firmaron?. Eso lo firmaron ustedes y nosotros estamos cumpliendo lo que ustedes firmaron porque nosotros también lo hicimos y cumplimos nuestra palabra», comentó.

También se refirió al compromiso de hablar del reto demográfico y que el nuevo Gobierno ha constituido una Consejería para poder abordarlo.

«Nos parece no sólo interesante sino que es imprescindible –insistió– abordar las situaciones de las islas no capitalinas, abordar la situación de nuestra población, en algunos casos el despoblamiento de unas y la sobrepoblación de otras».

Fernando Clavijo en el pleno del Parlamento de Canarias. Imagen Presidencia del Gobierno

NC critica el aumento en la estructura del Gobierno

Desde NC, Campos apuntó que se trata del mayor incremento en la estructura de un Gobierno de Canarias en su historia reciente.

«El Gobierno saliente –dijo– no se comprometió a la creación de nuevas consejerías, sí, entre otras cuestiones, alguna viceconsejería y alguna dirección general que no hubiéramos discutido nunca, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dos nuevas Consejerías, de un nuevo comisionado con rango de consejero, de nueve nuevas viceconsejerías o de once direcciones generales».

Campos apuntó que se ha producido un incremento del 25% la nueva estructura.

Reducir la burocracia

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que uno de los «ejes principales» del Gobierno autonómico es el de reducir la carga burocrática con el objetivo de ser más productivo y sostenible.

Así lo ha expresado durante el pleno tras una pregunta del diputado de VOX, Nicasio Galván, sobre las medidas que se van a adoptar durante la legislatura actual para reducir la burocracia y las cargas regulatorias de empresas, autónomos y particulares.

Galván citó un estudio de la CEOE de Tenerife del mes de abril en el que se exponía que la carga normativa generada a lo largo de los años ha supuesto una «telaraña jurídica que provoca desconcierto y elevados costes» al empresariado, lo que «estaría obstaculizando» el crecimiento del tejido empresarial.

Añadió que entre los años del 2014 y el 2021 Canarias se situó como la segunda comunidad autónoma «con mayor crecimiento» en la productividad normativa, «excesiva carga burocrática y regulatoria» que implica la detracción de la actividad económica canaria de «unos 9.500 millones de euros anuales», lo que supone alrededor de un «20 por ciento del PIB», incidiendo en que «ha llegado el momento» para abordar esta situación.

En este sentido, Clavijo le ha respondido admitiendo que al Gobierno de Canarias le «preocupa no solo el exceso de la carga burocrática, que dificulta la relación del ciudadano del administrado con las administraciones públicas», sino también la productividad del trabajador público, de ahí que puntualizó que el Consejo Asesor del Presidente lo ha tratado en un primer encuentro con el objetivo de contar con empresarios y sindicatos para abordar la situación y «poder aliviar esa carga» para «ser mucho más productivo» en la prestación de un servicio público.

Dependencia

El presidente canario ha anunciado el inicio del procedimiento para aprobar un nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia en las islas que sea menos complejo y ayude a que el ciudadano que lo necesite tenga una respuesta a tiempo.

Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ángel Víctor Torres, sobre las prestaciones concedidas en dependencia durante sus dos primeros meses de mandato.

«La valoración que hacemos es altamente satisfactoria y estamos encantados de poder tener al frente de un área tan importante a una persona independiente, sin carnet político y gran conocedora por su formación y por su bagaje profesional de lo que es la justicia social y la atención a las personas», señaló el presidente.

Clavijo reclamó a Torres –quien apuntó que en estos dos meses han habido 723 prestaciones entregadas y que en los mismos meses del año anterior fueron 1.733– que no se haga «trampas al solitario», ya que en 2019, hubo 83 nuevas prestaciones en agosto y en este pasado mes han habido 387.

También observó que el sistema es complejo y que por ese motivo se ha iniciado el procedimiento para la aprobación del nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia.

Para el PSOE la dependencia no es una prioridad del Gobierno

Desde el PSOE, Torres señaló que en dos meses de Gobierno, la prioridad de Clavijo ha quedado demostrada, ya que en julio y agosto de este años se han entregado 723 prestaciones, frente a las 1.737 que hubo en el mismo periodo del año pasado.

Para Torres, «está claro» que este asunto no es una prioridad para el nuevo Gobierno de Canarias. «Con el ‘pacto de las flores’ la Asociación de Directoras y Gerentes de Derechos Sociales decía que Canarias lideraba la respuesta de todas las CCAA en derechos sociales, y esa es la herencia que le dejamos Camine por esa senda y ayude a las familias con más necesidad», concluyó.

Un presupuesto «prudente» para el próximo año

El presidente canario también ha dicho este martes que el presupuesto autonómico de 2024 será «prudente» ante la falta de partidas pendientes de los PGE de este año y la incertidumbre derivada de la gestión del Gobierno en funciones.

«Es preferible ser prudente y aprobar una ley de crédito extraordinario que ser imprudentes», ha comentado en respuesta a preguntas de CC y PP en la sesión de control del Pleno del Parlamento en la que ha reconocido que la interinidad del Ejecutivo central está «lastrando» a las comunidades autónomas.

Clavijo ha indicado que a la habitual ralentización derivada de las últimas elecciones autonómicas se suma que el 84% de las partidas previstas en los PGE no se han transferido, ni se ha fijado el techo de gasto, las entregas a cuenta ni se han definido bien las reglas de gasto.

«Inacción» del Gobierno central

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha afirmado que se vive un «momento muy delicado» porque el Gobierno central está en funciones y debería estar elaborando los PGE pero la «incertidumbre acaba frenando el desarrollo y pasando factura a la economía».

En esa línea ha cargado contra la «inacción» del Ejecutivo que «solo quiere, cueste lo que cueste», lograr la «continuidad» de Pedro Sánchez en La Moncloa con apoyo de la «extrema izquierda y los grupos separatistas».

El presidente del Grupo Nacionalista, David Toledo, ha reivindicado el acuerdo alcanzado por CC con los PGE de 2023 tras el «maltrato sistemático» del Gobierno central y que incluye 100 millones para la reconstrucción de La Palma, la bonificación del 60% en el IRPF, 50 millones para atender a los migrantes o 42 millones del plan de empleo.

«No podíamos permitir que los canarios fueran ciudadanos de segunda», ha afirmado, de ahí que haya pedido a Clavijo «mano firme» en la reivindicación ante el Gobierno.

Incendios

El presidente de Canarias advirtió en el Parlamento autonómico que los incendios continuarán produciéndose en las islas y serán, “para aquellos que niegan el cambio climático, cada vez más virulentos, cada vez más agresivos”.

Asimismo, Clavijo destacó la colaboración de todas las administraciones públicas y agradeció el trabajo del personal de extinción de los incendios que afectaron este verano las islas. Además, una vez más agradeció «la colaboración, el contacto continuo y el interés por cómo evolucionaba el incendio del Gobierno de España, que fue perpetuo durante todos los nueve días. Me sentí como presidente y mis compañeros como Gobierno respaldado por todas las fuerzas políticas de esta Cámara”.