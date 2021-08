Plus Ultra ha celebrado este lunes la decisión del juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de desbloquear la segunda entrega de 34 millones de euros del rescate público de la aerolínea aprobado por el Gobierno, ya que demuestra «la falta de fundamento de las acusaciones»

Plus Ultra celebra auto judicial ante «falta de fundamento» de acusaciones

Plus Ultra recuerda en un comunicado difundido este lunes tras recibir la notificación judicial que el juez ha entendido que no existe «el más mínimo indicio» de delito, pese a las denuncias en este sentido tanto del Partido Popular como de Vox, personados en la causa como acusación popular.

Plus Ultra ha explicado que el auto judicial reconoce que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -el órgano que concedió el rescate- ha comprobado el cumplimiento de los requisitos para acceder a la financiación, y que existen mecanismos de control suficientes para asegurar el uso correcto de los fondos públicos.

«Estamos satisfechos con las decisiones tomadas por el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo», ha explicado en la nota el presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso.

Además, asegura que la resolución conocida este lunes supone «un paso fundamental en el camino que estamos siguiendo para demostrar toda la manipulación, las falsedades y los ataques que están sufriendo, no sólo la compañía, sino también nuestros empleados, socios y accionistas».

Plus Ultra pide en el comunicado que se la deje de utilizar en una «batalla política» en la que no tiene nada que ver y que está generando daños muy graves e injustos a la reputación de la compañía, sus empleados y accionistas.

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha dado luz verde este lunes a la entrega del segundo tramo de 34 millones del rescate público aprobado por el Gobierno el pasado 9 de marzo, que estaba bloqueado a la espera de que la aerolínea lo justificase.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez en funciones de sustitución, Jaime Serret, ha considerado oportuno levantar el bloqueo al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores de la compañía aérea, atendiendo así a las alegaciones de Plus Ultra y de la Fiscalía de Madrid.