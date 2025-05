Entre la posibles causas de la muerte de mencionado endemismo, cabe destacar el cambio climático y la sequía

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Ya se ha afirmado que podría ser el fin del conocido como pico-paloma gomero. Se trata de una planta de la que solo quedaba un ejemplar que fue descubierta hace 9 años en La Gomera. Por su parte, el CSIC da por extinguida esta especie. La Gomera no se resigna y trabaja por recuperarla.

Cabe destacar que en el año 2016 cuando se descubrió en la isla colombina, fue toda una sorpresa. Sin embargo, ahora hay malas noticias y es que podría haber desaparecido.

Posibles causas de su desaparición



Lo confirma un estudio internacional liderado por el CSIC. Publicado en la revista científica Global Change Biology. Entre las posibles causas de la muerte del lotus gomerythus, se encuentra el cambio climático y la sequía.



No obstante, muchos aún mantienen la esperanza de que exista algún ejemplar en el paisaje gomero de este endemismo y que todavía no se haya localizado.



En definitiva, La Gomera tiene una especie salvaje menos. Volver a verla en sus paisajes será complicado, pero no imposible.