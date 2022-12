La candidata del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las próximas elecciones municipales, Jimena Delgado, ha apostado por sacar a la ciudad de la «oscuridad» en la que se encuentra tras los últimos años de gobierno de PSOE, NC y Podemos para hacer que bajo la gestión de los populares la capital «brille de nuevo»

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto durante unas declaraciones a los medios de comunicación para presentar su candidatura junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente del PP de Gran Canaria, Miguel Jorge.

«Tenemos conocimiento, tenemos experiencia y formamos un equipo que tiene claro que su única prioridad son las personas, así que nuestro objetivo será sacar a Las Palmas de Gran Canaria de la oscuridad en la que se encuentra y lograr que vuelva a brillar de nuevo», dijo.

Delgado se mostró convencida de que tras las elecciones del próximo mes de mayo, el PP formará un gobierno «fuerte» en la capital y que podrá hacer lo que, señaló, mejor sabe hacer el partido: «gestionar eficazmente los recursos públicos».

Asegura que no es momento de hablar de pactos

Al ser preguntada por posibles política de pactos, la aspirante entendió que no es momento de hablar de eso, aunque opinó la ciudad necesita ser gobernada con una mayoría «porque está tan mal que si empezamos a plantearnos pactos va a ser muy complicado poder gobernar y conseguir lo que la capital necesita».

Respecto al equipo que va a acompañar a la candidata, Delgado tendrá «absoluta libertad» para conformarlo, al tiempo que puso de relieve el trabajo que han venido haciendo en los últimos años los concejales populares en el Ayuntamiento, especialmente Pepa Luzardo y Ángel Sabroso.

«Son personas valiosísimas –añadió– que han hecho una labor fundamental en el partido y van a seguir estando, sin duda, pero necesito un tiempo de reflexión para montar el equipo».

«Recuperar Las Palmas de Gran Canaria»

Sobre su proyecto, la candidata ha hecho especial hincapié en que lo primero que hay que hacer será «recuperar» Las Palmas de Gran Canaria y que para ello plantea tres líneas de desarrollo.

Las primera de ellas es «limpiar y plantar». «Limpiar en profundidad la ciudad. Acabar con los trastos, con la basura, desratizar, desinfectar… para recuperar unas calles limpias y sin malos olores; además de plantar e instalar nuevas zonas verdes y cuidar lo que ya está plantado», observó.

Mientras, la segunda línea será «ordenar y organizar», ya que «hay que reconstruir la casa por dentro para que los vecinos lo vean por fuera», motivar a los empleados públicos, darles recursos para que puedan prensar los servicios, así como pagar a los proveedores en plazo, renovar contratos vencidos y reflexionar sobre el trato que se le está dando al ciudadano y la situación de la seguridad o de la movilidad en la capital.

La tercera línea que apuntó Delgado es «ayudar y proteger». «Proteger a los que más lo necesitan, a los que no tienen una vivienda, a los que no tienen empleo… y para eso hay que darle las máximas facilidades a los que sí crean empleo; autónomos, emprendedores, empresarios, pymes, comercio local…. no podemos aspirar a crear riqueza tirando de lo público», entendió.

Domínguez: «Que vuelva a ser una ciudad referente»

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha destacado que Las Palmas de Gran Canaria necesita que le devuelvan la «ilusión» para que sea de nuevo «aquella ciudad referente de España».

«Y lo fue no sólo por el número de habitantes, sino por lo que podía ofrecer al conjunto de Canarias e incluso al conjunto del territorio nacional», señaló.

Por eso, expuso que Delgado es la persona idónea para gestionar la ciudad. «Si yo fuese ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria no tendría la menor duda de depositar mi voto a una candidata que sé de antemano que su capacidad de gestión está por encima de cualquier otra propuesta», aseveró.

El PP ha ganado en cinco de las últimas elecciones en la capital

El presidente del PP de Gran Canaria, Miguel Jorge, ha puesto en valor la figura de su candidata a la Alcaldía, así como la fortaleza del partido, recordando que los populares han ganado en cinco de las últimas siete elecciones municipales en Las Palmas de Gran Canaria –cuatro por mayoría absoluta y una por mayoría relativa–.

«Con esta candidatura todos podemos ver reflejada la apuesta del Partido Popular para que otra vez los ciudadanos de la capital vuelvan a confiar ampliamente en la formación y en la figura de Jimena Delgado», indicó.