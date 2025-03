El nuevo gerente de la Agencia Canaria de Empresarios de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) aboga por regular la vivienda para establecer «un precio acorde».



Entrevista íntegra a Jorge Ojeda-Deurván, gerente de ACEGI, en De La Noche Al Día.

Ni la compra de viviendas por parte de extranjeros ni los grandes tenedores son responsables de los altos precios de la vivienda. Es lo que ha defendido esta mañana, en ‘De La Noche Al Día’ de La Radio Canaria, Jorge Ojeda-Deurván, nuevo gerente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria.

En declaraciones a la Radio Pública, Ojeda-Deurván ha asegurado que «la oferta es escasa y eso explica la crisis habitacional». Además, se ha mostrado partidario de «regular el alquiler vacacional, pero siempre que no se intervenga el mercado».

«Los propietarios de vivienda no se sienten protegidos y esta es una de las razones de que haya poca oferta inmobiliaria», ha aseverado. Esto conlleva a muchos «a apostar por el alquiler vacacional», que reconoce, afecta al régimen de larga duración en ciertas zonas de las ciudades.

Aún así, el nuevo gerente de ACEGI no comparte la declaración de zonas tensionadas porque no cree que solucionen el problema. Más bien, confía «en la regulación siempre que no intervenga en el mercado».

En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros, Ojeda-Deurván ha dicho que, en su mayoría, «acceden a viviendas que no son asequibles para un residente canario» y, por lo tanto, «no genera ninguna distorsión».

«El problema habitacional en Canarias no viene por la compra de extranjeros ni por la compra de grandes tenedores de viviendas. Hay que regularlo y que tenga un precio acorde para que la gente pueda acceder a un precio razonable»

Jorge Ojeda-Deurván, gerente de la ACEGI, durante la entrevista concedida a De La Noche Al Día / Fuente: La Radio Canaria.

«La ley de vivienda vacacional interviene demasiado el sector»

El gerente de la Asociación Canaria de Empresarios de Gestión Inmobiliaria también se ha referido a la futura ley que regulará el alquiler vacacional en las Islas. Una norma que valora como «positiva» y que espera «que salga cuanto antes», pero que «no debe ser demasiado intervencionista».

«Es bueno que salga la ley y salga lo antes posible pero que no sea intervencionista por parte del Gobierno. La ley interviene demasiado en este sector»

Ojeda-Deurván, por último, ha apuntado que ahora mismo es más rentable comprar que alquilar. «Los anuncios de alquiler no suelen durar más de tres horas activos por la alta demanda que existe», ha concluido.