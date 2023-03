La 22 edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria tendrá un “gusto afinado, entre norma y excepción», y una presencia de comedia y humor superior a la de otros años, así como un ciclo sobre el cineasta Terence Davies

Momento de la presentación de la sección oficial del Festival Internacional de cine de Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Según ha explicado en una rueda de prensa el director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Miranda, cerca de 350 producciones, sin contar los cortos, se han visionado para programar las diferentes secciones, que finalmente contarán con 118 películas, que se podrán ver en 169 pases.

«Para la sección oficial abunda el humor, y es algo que no suele ser habitual. Partimos de una larga e ilustre tradición de cine de autor, pero este año abunda el humor. Casi que predominan comedias o películas donde la ironía tiene un papel primordial», ha dicho Miranda, quien ha añadido que también predominará la ficción sobre el documental.

Sección oficial con 22 obras

Este año, la sección oficial contiene veintidós obras, entre largos y cortos, y se disputan los premios de sendos apartados competitivos.

Respecto a los largometrajes, serán 9 obras y 10 películas, ya que una de las obras, Viver mal / Mal viver, es un díptico del portugués João Canijo.

Completan la sección de largos «The Bride», de la directora ruandesa Miriam U. Birara; la producción entre Singapur, Taiwán, Francia y Portugal «Tomorrow is a Long Time», de Jow Zhi Wei; «Voyages en Italie», de Sophie Leteurneur; «Arturo a los 30», de Martín Shanly; «The Adults», de Dustin Guy Defa; o la película de suspense danesa «Copenhagen Does not Exist», de Martin Skovbjeg.

También hay lugar para un cuento musical, «Adentro mío estoy bailando», de Leandro Koch y Paloma Schachmann; y la película «Mudos testigos», obra póstuma de Luis Ospina codirigida por Jerónimo Atehortúa Arteaga.

Respecto a las secciones, ha destacado «Panorama español» y «Canarias cinema«, que mostrarán el estado del cine en esos ámbitos.

Sección dedicada al cine canario

En Canarias Cinema, el nivel «es alto e incluso sube respecto al año anterior», si bien hay menor presencia de cortos porque, para los creadores canarios, ha dicho, los cortometrajes «han perdido relevancia como formato serio para crear obra».

«Todo el joven cine canario, que ya no es tan joven, generó una producción basada en el corto tremendamente diferencial y potente, pero esa generación ha ido haciendo otras cosas y no parece que haya relevo en lo que a cortos se refiere», ha reflexionado el director del Festival.

En «Panorama España«, ha dicho, las películas que conforman esta sección «son muy diversas» y no representan «los tópicos comunes del cine español».

«Me gustan los ejercicios de ciencia ficción. Es una sección que vale mucho la pena, que no tiene sujeción a tópicos y que nos permite movernos con películas que ya han pasado por otros festivales», ha apuntado Miranda.

Ha agregado que la programación se hace sin agenda ni temas concretos, si bien se procura un «análisis compartido».

«Observamos que hay un enorme mercado de cine de festivales que ha acabado nutriendo una producción de películas muy similares entre sí, por lo que hallar la originalidad es todo un reto», ha reflexionado Luis Miranda.

Respecto a la presencia internacional, habrá numerosos títulos que vienen de festivales internacionales con cineastas «veteranos», como Jafar Panahi, y noveles, como Teo Montoya, a la par que ha destacado el predominio del cine iberoamericano.

También ha destacado la presencia de dos cortos realizados con inteligencia artificial «muy interesantes».

Sobre la participación y vinculación del público de la ciudad, Miranda ha dicho que «poco más se puede hacer» y que la «política de comunicación» en este sentido ha sido «excelente».

«No me lío mucho con la respuesta del público en cuanto a cifras. Me interesa más que la presencia sea real más que en números. La cifra de espectadores ha sido muy estable, independientemente del número de sesiones», ha dicho Miranda.

Ha apuntado, asimismo, que están más ocupados en analizar las dinámicas del público y ver cuál se forma y hacia dónde va.

«La prioridad no es buscar películas para público, sino al revés. A mí lo que me interesa del público es que las películas puedan crecer, y no al contrario», ha dicho Miranda, que ha apostillado que no tiene sentido hacer un festival si con ello no se genera una masa crítica de conversación.

Jurado internacional

El presupuesto de la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria es de 620.000 euros.

El jurado estará conformado por la cineasta húngara Ildikó Enyedi, ganadora del Oso de Oro de Berlín por «En cuerpo y Alma», título nominado al Oscar; Gerwin Tamsma, comisario de cine y programador de Rotterdam durante más de 25 años; y Fatou Jupiter Touré, una de las cineasta africanas «de mayor impacto».