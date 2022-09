Publicadas las listas definitivas de los 1.374 adjudicados en el concurso de méritos de la Administración Pública de Canarias

Publican listas definitivas de la resolución del concurso de traslado

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad publicó este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución por la que se aprueba las listas definitivas de los 1.374 adjudicatarios. Todos ellos correspondientes al concurso de méritos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Un proceso en el que se ofertaron 4.723 puestos de trabajo adscritos a los distintos departamentos y organismos. También a los grupos, subgrupos, cuerpos y escalas. Además, a las especialidades que conforman dicha administración, y al que se presentaron 1.711 solicitudes, según la Consejería.

En dicha resolución se establece también el calendario de los ceses por cuerpos, escalas y especialidades de las personas que hasta ahora venían ocupando las plazas. Esto se hará de forma escalonada, así como la posterior toma de posesión de las adjudicatarias de las mismas.

Del mismo modo, se dispone que el personal funcionario interesado podrá presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOC.

Según el resultado definitivo



En la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa se adjudicó un puesto. Además, en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural 21 puestos, mientras en la Agencia Tributaria Canaria 193. En suma, en la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca 120 puestos y en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 91.

En la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se adjudicaron 73 puestos. En la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 120; mientras que en la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 93. En la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 54. Además, en la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, 110; mientras que en la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 159. También en la Consejería de Sanidad, nueve; y en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, 53.

Igualmente, se adjudicaron cuatro puestos en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), uno en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) y 17 en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Por otra parte, en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 19; en el Instituto Canario de Estadística (Istac), dos y en el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ocho. También, en el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), 14; en Presidencia del Gobierno, 24; en el Servicio Canario de Empleo (SCE), 58;. Mientras que en el Servicio Canario de Salud (SCS), 126; y en las plazas delegadas de Parques Nacionales, una.

Más de 10 años sin publicar el concurso de méritos en algunos cuerpos y escalas



De los 1.374 puestos adjudicados en este concurso de méritos, 422 corresponden al Subgrupo A1. De ellos, 259 al Subgrupo A2; 330, al Subgrupo C1; 352, al Subgrupo C2; y once, al Grupo E.

De los 422 correspondientes al A1, 218 pertenecen al Cuerpo Superior de Administradores. Once, al Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios; y 193 al Cuerpo Superior Facultativo. De los 259 del A2, 101 pertenecen al Cuerpo de Gestión mientras solo dos, al Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios. Los restantes 156 puestos, al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio.

Los 330 del C1 están distribuidos en cuatro cuerpos. Son 299 del Cuerpo Administrativo, 19 del Cuerpo Administrativo Técnico-Agentes Tributarios. Nueve del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente y tres del Cuerpo de Auxiliares Técnicos. Los 352 del C2 pertenecen todos al Cuerpo Auxiliar y los once del Grupo E corresponden a la Agrupación Profesional de Subalternos.

La Consejería indica que este concurso de méritos hacía más de 10 años que no se publicaba en algunos cuerpos y escalas. Este fue convocado por la Dirección General de la Función Pública el 28 de junio de 2021. Todo ello a través de una resolución que fue publicada en el BOC después, que también recogía las bases específicas que han regido el mismo.

El consejero, Julio Pérez, indica que con la resolución de este concurso se cumple uno de los compromisos que asumió cuando llegó al cargo. Este puntualiza que ahora se genera «el nuevo desafío» de convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley.