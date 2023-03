Cada una de las historias de este martes tienen un nexo común y es la felicidad con la que viven y disfrutan de lo que tanto quieren o han ansiado

El martes 14 de marzo, a partir de las 22:15 horas, ‘Noveleros’ nos trae cuatro historias que comparten su amor por la vida y la alegría en ‘Qué bonita la vida.

Miriam y Jose ven triple, y es que han llegado hasta sus vidas unas trillizas que a pesar de ocupar todo su tiempo y espacio, les hacen la vida mucho más bonita. Ahora son familia numerosa, ya que este trío se une a dos hijos que ya tenía la pareja, de 16 y 12 años. Miriam y Jose, lejos de agobiarse con esta familia de siete, están muy felices y se las apañan a las mil maravillas para salir adelante.

Para Paula, una joven de veinticinco años, no hay nada mejor en la vida que darla. Ella junto a su abuela ven traer al mundo a los bebés de sus cabras casi cada día. Se ha criado en el mundo rural y no hay nada que se le resista: tiene muy claro que este es su sitio y no pide nada más.

Tania, después de ocho años intentando ser madre, lo ha conseguido. Un sueño cumplido, tras mucha lucha de años con un objetivo claro. Ahora Martín tiene un año y medio de edad y llena su vida. Junto a su marido, hacen el tándem perfecto y, además, ha querido compartir esta vivencia con mujeres que estén en su misma situacióncon la publicación de un libro escrito por ella misma.

Goyi y Pedro demuestran que no hay edad para encontrar el amor y que aparece cuando menos lo esperas. Él de ochenta y ella de sesenta y ocho años, jamás pensaron encontrarse el uno al otro. Se conocieron cuando acababan de atravesar momentos duros de su vida, Goyi con una relación complicada y Pedro tras perder a su pareja. Ahora creen en las segundas oportunidades y demuestran lo bonita que es la vida.

Noveleros es un formato de Suelta el Mando Factoría Audiovisual con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez. La dirección de producción de Milagros Gutiérrez, la dirección de Patricia Reyes y la subdirección Náyade León.