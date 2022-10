Ramis ha señalado que a pesar de la baja clasificación de ambos conjuntos, el CD Tenerife es el segundo al que menos le disparan, y el Mirandés el que más remata. También ha reconocido tener «fragilidad» defensiva en la zona izquierda

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha recordado antes de visitar al CD Mirandés que el rival burgalés es el que más remata en LaLiga SmartBank y su equipo es el segundo al que menos le disparan, y el cuarto que más lo hace, a pesar de la baja clasificación de ambos conjuntos, que se medirán el próximo miércoles en Anduva.

El técnico catalán ha manifestado en rueda de prensa que el Mirandés «ha merecido más puntos de los que tiene» y en su estadio propone «partidos intensos», por lo que visualiza otro encuentro «al límite».

A pesar de las dos últimas derrotas ligueras, que han dejado al Tenerife a solo un punto de la zona de descenso a Primera RFEF, Ramis no ha detectado «ningún tipo de presión o malestar en el día a día«, y asegura que si le dieran a elegir, no se iría a Burgos una semana «porque no hay nada como jugar en casa», pero deben hacerlo fuera «y toca hacer el trabajo que corresponde».

El entrenador catalán admite que a domicilio les ha faltado «tener momentos de continuidad más intensos«, y aunque no conocen aún la victoria fuera del Heliodoro, no ha visto a su equipo «lejos de sacar algo más», pero si no lo han hecho, «es por algo».

Por ello, deben ir a Miranda de Ebro «convencidos» para «reactivarse rápido» porque el fútbol «no da segundas oportunidades».

«Fragilidad» defensiva

Ramis sí ha reconocido que sufren «fragilidad» defensiva en la zona izquierda del dibujo, donde últimamente están jugando Nacho Martínez como lateral y Mohammed Dauda de extremo, algo que deben corregir.

También ha admitido que ante los dos partidos consecutivos que afrontarán esta semana fuera de casa -en la misma provincia ante Mirandés y Burgos- habrá «cambios» en función no solo de «dosificar» las cargas físicas, sino también para tratar de solucionar «rendimientos bajos», sin dar nombres propios.

Según ha confirmado Ramis, uno de los jugadores que tendrá minutos en alguno de esos dos partidos será el polivalente Sergio González, centrocampista reconvertido a central, quien no ha vuelto a jugar tras recuperarse de una lesión muscular.

También viajará con el grupo el atacante Elady Zorrilla, pero no lo harán Carlos Ruiz, Waldo Rubio, Álex Corredera y Samuel Shashoua porque prefiere que continúen con sus respectivos procesos de recuperación en Tenerife.