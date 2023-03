Claves de la reforma de las pensiones

El Gobierno de coalición (PSOE-UP) acuerda la reforma de las pensiones, también con Bruselas, pero con disparidad de criterios entre los agentes sociales

Vídeo RTVC.

La reforma de las pensiones que el Gobierno ha presentado a los agentes sociales incluye una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, duplicar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y poder elegir entre el periodo de cómputo actual para calcular la pensión o ampliarlo.

La reforma, pactada con Bruselas y en el seno del Gobierno de coalición, forma parte de los hitos comprometidos para desbloquear un nuevo desembolso de los fondos europeos y pone el foco en asegurar la sostenibilidad del sistema con distintas medidas para fortalecer los ingresos. Este último bloque se suma al paquete de medidas pactadas en julio de 2021 y que, entre otros cambios, volvió a vincular la revalorización de las pensiones con la inflación.

Estas son algunas claves de la reforma a la que el Gobierno confía poder sumar a los sindicatos, ya que la patronal ha venido rechazando aumentos de las cotizaciones sociales.

1.- Período de cómputo: Mantener 25 años o ampliar a 29 pudiendo quitar dos

Se establece un «régimen dual del periodo de cómputo» para los próximos 20 años que permitirá a los pensionistas elegir entre mantener los 25 años cotizados que actualmente se tienen en cuenta para calcular la pensión inicial o contar 29 años pudiendo descartar 2, lo que deja ese periodo en 27 años de facto.

Según han detallado fuentes del Ministerio de Inclusión, la nueva opción de ampliar y descartar se desplegará progresivamente durante 12 años, a partir de 2026, «con el objetivo de beneficiar a los trabajadores con carreras irregulares». El periodo de cómputo ha sido uno de los principales escollos en la negociación, ya que tanto los sindicatos como Podemos se oponían a ampliarlo.

2.- Cobertura de lagunas y mejora del complemento de brecha de género

Para intentar avanzar en la reducción de la brecha de género en las pensiones, se introducen dos medidas. Para empezar, con respecto a la cobertura de periodos sin cotizar, las denominadas lagunas, se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100 % de la base mínima los primeros 4 años y con el 50 % de la base mínima a partir del mes 49.

A esto se añade, para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el 100 % de la base mínima hasta el quinto año y el 80 % de la base mínima del quinto al séptimo año. También se recoge que el complemento de brecha de género de las pensiones -actualmente fijado en 30,40 euros mensuales por cada hijo- tendrá durante 2024 y 2025 un incremento del 10 % adicional a la revalorización anual que se fija conforme a la subida de pensiones.

3.- Subida de bases y pensiones máximas

Del lado de los ingresos, la reforma contempla varias medidas empezando por una subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.

4.-Cuota de solidaridad

Junto al progresivo destope de las cotizaciones máximas, se impone una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización.

Esta cuota será del 1 % en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6 % en 2045.

5.- Mecanismo de equidad intergeneracional

También para mejorar los ingresos del sistema se incluye una subida progresiva en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ha entrado en vigor este mismo año y que supone un alza de 0,6 puntos de las cotizaciones, de los que 0,5 puntos son pagados por la empresa y 0,1 por el trabajador.

Así, se recoge que pase de esos 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, al ritmo de una décima por año, en aras de «reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del ‘baby boom’».

6.- Mejora de las pensiones mínimas

Junto a estas medidas para reforzar ingresos, la reforma establece una senda de subida de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que converjan con el 60 % de la renta mediana. Para ello, se toma como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60 % de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos.

Se establece un proceso similar para la evolución de las pensiones no contributivas, que crecerían hasta converger en 2027 con el 75 % del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

Sánchez: «La reforma garantiza la sostenibilidad para décadas»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que la reforma del sistema de pensiones que presentó este viernes el Ejecutivo en la mesa de negociación con los agentes sociales garantizará la sostenibilidad del mismo «para las próximas décadas».

Sin entrar en detalles, Sánchez ha considerado que esta reforma propuesta por el Ministerio de José Luis Escrivá «garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y la sostenibilidad del mismo para las próximas décadas».

Los máximos representantes de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, indicaron que ven la propuesta del Gobierno de coalición «con buenos ojos» y que va «en la buena dirección», a la espera de conocer los detalles de la misma.

UP confía en sus socios para aprobar reforma de pensiones cuanto antes

Unidas Podemos ha confiado en que sus socios parlamentarios apoyen en el Congreso el decreto ley que contemplará la nueva reforma del sistema de pensiones para que entre en vigor «cuanto antes» y a ser posible sin tramitarse como proyecto de ley para no tener que alargar su procedimiento con enmiendas.

No obstante, el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha señalado a los medios en el Congreso que su tramitación como proyecto de ley dependerá de cómo se aborde la negociación con los socios de investidura.

El portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha señalado este viernes en la Cámara que los socios «han sido informados a lo largo de toda la negociación y creo que no lo ven con malos ojos», aunque fuentes de la formación morada no descartan que el PNV pudiera desmarcarse.

El grupo parlamentario vasco ha avisado de que recibió el jueves las líneas generales de la reforma de parte del Ministerio de Seguridad Social y recalcan que se mantuvo «una conversación informativa en la que no hubo negociación alguna».

El PNV no ha comunicado al Gobierno su posición, que supedita al análisis de la letra pequeña del decreto ley. «Todo lo que estamos oyendo pone de manifiesto un gran apoyo y un gran acuerdo entre los socios de investidura y no hemos escuchado oposición. No contemplo otro supuesto», ha insistido Enrique Santiago.

Lo cierto es que fuentes de Unidas Podemos no se muestran preocupadas ante la convalidación de este decreto ley y ven claros los apoyos de ERC y EH Bildu.

Yolanda Díaz ve en el acuerdo un “avance” para el país

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado en el seno del Ejecutivo sobre la reforma de las pensiones, que ve como un “avance para el país” y una muestra de que se está “al servicio de la ciudadanía”.

Díaz ha dado las gracias al ministro de Inclusión y Seguridad, José Luis Escrivá, por el resultado de una negociación que, en opinión de la vicepresidenta segunda, “ha sido extensa en el tiempo”.

“Frente a quien discute el mandato constitucional, hoy el Gobierno de España dice que con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia del sistema público de las pensiones en nuestro país”, ha defendido este viernes. Díaz ha detallado algunos datos como que, gracias a las políticas de empleo llevadas a cabo estos años, la pensión media de una mujer se ha incrementado un 34 % y se ha situado por encima de los mil euros; y la pensión media de jubilación global ha aumentado un 27 %, al pasar de 1.077 euros a 1.371.

“Esto supone un cambio absoluto en nuestro país y, con este acuerdo, lo garantizamos”, ha enfatizado la ministra, quien ve clave en esta resolución el hecho de que se haya corregido la idea de que el problema real no era el gasto, sino los ingresos para la Seguridad Social.

La CEOE muestra su «frontal oposición» a la «populista» reforma de pensiones

La patronal ha mostrado este viernes su «frontal oposición» a la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno ha presentado a los agentes sociales, al considerarla «regresiva» y «populista».

En un comunicado conjunto de CEOE, Cepyme y ATA, la patronal carga contra una reforma que mermará los salarios e incrementará los costes laborales, lo que afectará al empleo al tiempo que «pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos».

Para la patronal, esta reforma hace recaer en los trabajadores y empresas «una subida generalizada de cotizaciones» que pondrá en riesgo la creación de empleo y en «serio peligro» a pymes y autónomos, que tienen menor «músculo financiero» para hacer frente a costes crecientes.