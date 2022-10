El recinto de ExpoMeloneras vivió este viernes la segunda jornada de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida con la participación de diseñadores consagrados y también de nuevos talentos. La encargada del cierre fue Ágatha Ruiz de la Prada

Diazar, la firma canaria que ha abierto la segunda jornada de desfiles

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida celebra su segunda jornada con las propuestas Primavera/Verano 2023 de una selección de diseñadores consagrados, entre los que también hay nuevos talentos. Hasta el recinto de ExpoMeloneras, sede de GCSW by MC, se han desplazado tanto visitantes de público general como profesionales del sector moda baño, que consolidan, un año más, la excelente afluencia de visitantes al evento.

La firma canaria Diazar ha dado el pistoletazo de salida a la segunda jornada de desfiles. A continuación, se han sucedido los desfiles de la firma italiana Edelvissa, All that she Loves, Alawa, la danesa Copenhagen Cartel, y la firma canaria Sanjuan. Seguidamente, ha llegado el turno de la alemana Anekdot, y de Gonzales.

La encargada de clausurar esta segunda jornada de desfiles ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, siempre fiel a su cita con la pasarela grancanaria. En front-row, las influencers Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, Carla Barber, entre otras, han disfrutado de los desfiles de los diseñadores locales de San Juan, Gonzales y Diazar.

Entre las influencers canarias, Priscilla Betancourt, Yaiza Mencía y Gema Betancor, que han estado en los desfiles de All That She Loves, de la firma italiana Edelvissa, de la danesa Copenaghen Cartel y de la alemana Anekdot. Sobre la pasarela, referentes de la moda como las modelos Lorena Durán, Guiomar Alfaro, Elvira García y Yurima Santana.

Desfiles desde las 16:00 horas

La jornada comenzó a las 16:00 horas con ‘Born this Way’, la colección más reivindicativa del diseñador Diazar. Una colección inspirada en los orígenes del movimiento social de lucha del colectivo LGBTQ+ por sus derechos.

Edelvissa, por su parte, ha presentado una colección inspirada en la naturaleza empleando tejidos que se fabrican íntegramente con high-tech y son ecológicos 100% Made in Italy. Además, a las 17:00 horas, ha sido el turno de ‘Blue Submarine’, la colección de All That She Loves. Ha presentado piezas de baño y beachwear animadas con una paleta vibrante de colores intensos.

Más tarde, a las 18:00 horas, Alawa ha presentado la colección ‘Féminine’, con la que ha querido rendir homenaje a la mujer. Para ello, ha puesto el foco en una de las notas más características de su casa: la feminidad. La firma danesa Cartel Copenhagen ha mostrado su colección como un recordatorio para todos sobre la importancia de proteger los océanos.

A las 19h San Juan ha puesto en escena su colección inspirada en los colores y las siluetas de la jungla. Una colección con tejidos transparentes dispuestos en diferentes capas y dibujando texturas orgánicas.

A las 20:00 horas, la alemana Anekdot ha presentado su colección basada en la historia de la rosa que florece de noche, crece por su propia luz, con pétalos de color rosa empolvado y un corazón vivo.

Sanjuan

La firma Gonzales ha abierto el último desfile doble de la tarde con su colección ‘Al Azar’. Esta propuesta nos conduce hacia lo aleatorio, fortuito o casual. Todo lo que no obedece a ningún método o criterio y cuyo resultado es siempre desconocido e inesperado.

Como broche final a la segunda jornada, Agatha Ruiz de la Prada ha sido la encargada de clausurar. Para esta edición, ha diseñado una colección que define como “la colección que hago con más ilusión del año, una colección súper Agatha para la pasarela mejor organizada del mundo.”