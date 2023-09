La portavoz del PP, Cuca Gamarra, durante su intervención ha dicho que «es un honor cerrar este debate con un candidato valiente. Lo hemos hecho con honestidad . Frente a un líder que se esconde del candidato. Porque sabe que no le puede ganar en las urnas pero tampoco en principios. Se esconde de la sociedad española porque usted les mintió y no se atreve a decirle a la cara lo que va a hacer».

El diputado socialista ha afirmado que «entró usted en esta Cámara siendo candidato y va a salir como líder de la oposición. Un líder de la oposición hecho y derecho. No han tenido problema en usar a la Corona para convocarnos a este simulacro de investidura a los que teníamos claro que no nos íbamos a prestar. Han usado al parlamento para reforzarse ante los suyos. Son profundamente desleales a la Constitución y exigen cortesía parlamentaria».

Feijóo avisa al PSOE: No pidan al PP la abstención que no van a darle

El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido al PSOE para reclamarle que no pidan al PP la abstención para una investidura de Pedro Sánchez cuando se niegan a dársela al partido «más votado por los españoles».

«Otro paso más del cinismo ya no», ha subrayado Feijóo desde la tribuna de oradores en el último día de la sesión de investidura, en la que ha defendido que apelar a los principios, coherencia y «conciencia» del PSOE para que no haya un gobierno que dependa del independentismo no es transfuguismo.

«Le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas, tránsfugas de sus votantes, no sean tránsfugas de la transición española, no lo sean, no merece la pena serlo, no sean ustedes tránsfugas de una España en la que los ciudadanos libres e iguales», ha recalcado.

El líder del Partido Popular y candidato presidencial, Alberto Núñez Feijóo durante su intervención en la segunda votación a su investidura, este viernes en el Congreso. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

