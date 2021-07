🔵🔵 @RTVCes emitirá en directo los amistosos de pretemporada del CD Tenerife, @CDTOficial:



Elche FC (28/7; 18:00 h.i.)

FC Cartagena (31/7; 18:00 h.i.)

Albacete Balompié (1/8; 18:00 h.i.) en el Pinatar Arena

Málaga CF (7/8)@deportetvC @TodoGolesRadio pic.twitter.com/rNBmyV6BKS