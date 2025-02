Toda la actualidad del tiempo en Canarias

Previsión del tiempo en Canarias para este lunes 10 de febrero de 2025

Este lunes en la provincia oriental destacará el sol. Por otro lado, en las islas occidentales destacará las nubes de evolución por la tarde. Cielos nubosos durante segunda mitad del día en la isla de La Palma, donde es probable que llueva de forma débil y ocasional.

El polvo en suspensión se disipará en las islas occidentales, pero aumentará ligeramente en interiores de las orientales. El martes remitirá. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. En medianías de las islas más montañosas no superarán los 16-18ºC. En costas del sur no superarán los 24ºC.

El viento soplará flojo, predominando la componente norte en las islas occidentales, y la componente este en las orientales. En cumbres soplará del sureste-oeste flojo. En El Teide será moderado del oeste. Y en el mar, predominará fuerte marejada en costas del norte, con mar de fondo del noroeste, olas 1,5-2m. En el sur, marejadilla con olas rondando los 0,5m.

El tiempo en Canarias isla a isla:

El Hierro: Durante la mañana, destacará el sol. A partir de las horas centrales veremos nubes de evolución en interiores. A últimas horas, cielos nubosos en la vertiente este. Seguiremos con un ambiente fresco.

La Palma: Por la mañana se podrá disfrutar del sol. Cerca de las horas centrales, el cielo se irá cubriendo. Se esperan lluvias débiles ocasionales por la tarde, sobre todo en el noreste e interiores.

La Gomera: El sol será el protagonista durante la primera mitad. Durante la segunda parte del día, destacará la nubosidad de evolución en interiores del sur y este. Intervalos nubosos en el norte a últimas horas.

Tenerife: Cielos despejados por la mañana, salvo por algún intervalo en litorales del este. Por la tarde veremos nubes de evolución en medianías e interiores. El viento seguirá soplando flojo de componente norte. Girará al oeste-sureste en zonas altas.

Gran Canaria: Predominarán los cielos despejados, salvo alguna nube de evolución diurna en interiores. La calima será más notable durante la tarde, principalmente en medianías.

Fuerteventura: Jornada soleada. El polvo en suspensión seguirá presente en el entorno, y será más denso por la tarde en interiores. En horas centrales, los termómetros no superarán los 22ºC

Lanzarote: Cielos despejados y calima ligera, más densa en interiores. Temperaturas suaves en general, con máximas <22ºC. Viento flojo predominando del noreste.

La Graciosa: Destacarán los cielos despejados. El polvo en suspensión aumentará ligeramente. La temperatura en Caleta del Sebo <22ºC.