Torres desmiente las acusaciones del Aldama que la que sitúa al ministro en un piso de Madrid para «diversos encuentros» la noche del 9 al 10 de noviembre de 2018

Declaraciones: Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido al empresario Víctor de Aldama, quien lo ha vuelto a situar en un piso de Madrid para «diversos encuentros» la noche del 9 al 10 de noviembre de 2018.



Torres ha detallado que el día 9 viajó a Tenerife, día en que estuvo en el Parlamento de Canarias. Volvió, asegura, a Gran Canaria donde pasó la noche, para viajar el día 10 a Madrid, aunque solo, dice, durante unas horas y para acudir a un mitin.

«Es imposible que yo pudiera estar en ningún piso. No, no he estado en ninguno, lo vuelvo a a ratificar y me alegra que esta información deje al descubierto que estamos ante una cadena de embustes y mentiras que lo que pretenden es dañar la imagen de Ángel Víctor Torres. Y algunos lo utilizan de voceros o de altavoces, participando de una injuria y de una calumnia», señaló el ministro.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Imagen EFE

Escrito de 65 folios

El presunto comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, ha matizado este lunes ante el Tribunal Supremo que el ministro Ángel Víctor Torres solo estuvo una vez en los pisos que dice haber alquilado para José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, pero cita una fecha que es precisamente la que expresidente de Canarias ha desmentido.

La defensa de Aldama ha registrado este lunes un escrito con las respuesta de su cliente a una serie de aclaraciones que le pidió el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente. Las primeras de ellas relativas a los pisos que asegura haber alquilado para Ábalos, García y Torres y a si en ellos hubo o no encuentros ‘con señoritas’.

En un escrito de 65 folios, Víctor de Aldama se reafirma en que hizo esas reservas y aporta un correo de la plataforma Airbnb con la confirmación del alquiler de un apartamento en la calle Atocha de Madrid, disponible desde las 16:00 horas del 9 de noviembre de 2018 hasta las 11:00 horas del día 10.

El ministro Torres comparecerá ante los medios de comunicación este martes, a partir de las 10:30 horas.