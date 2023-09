El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, dice que el fracaso de Feijóo en la primera votación es la «crónica de una muerte anunciada»

Torres espera que la investidura de Feijóo «acabe cuanto antes» y se abra una «etapa nueva» con Sánchez.

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este miércoles su deseo de que el proceso de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo acabe «cuanto antes» y comience una «nueva etapa» con Pedro Sánchez al frente del Gobierno y dentro de la Constitución.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que el fracaso de Feijóo en la primera votación ha sido una «crónica de una muerte anunciada«, y cuya «farsa» se repetirá el próximo viernes en la segunda votación.

Torres ha lamentado que «se está perdiendo un tiempo precioso«. Ha acusado a Feijóo de ser el responsable de retrasar una investidura hasta octubre o tener que prorrogar los presupuestos, y en ese sentido, no entiende las críticas de CC a un Gobierno en funciones por no transferir partidas o no fijar el techo de gasto.

Así, ha pedido a los nacionalistas que reclamen al PP un «rigor mínimo» para «no hacer perder el tiempo» a los españoles ya que Feijóo ha acudido a una investidura «sabiendo que no la podía sacar», poniéndose a sí mismo como ejemplo de no aspirar a la presidencia de Canarias pese a haber ganado las elecciones.

«Hipocresía» de Feijóo para reclamar el derecho a gobernar como lista más votada y hacer lo contrario en Canarias

En esa línea ha criticado la «hipocresía» del líder popular al defender su derecho a gobernar como lista más votada y en Canarias, su partido, como tercera fuerza, apoyó a CC, la segunda, para que los socialistas no gobernaran.

Torres ha resaltado también que en el discurso de investidura «Canarias solo ha tenido nueve palabras, muy vagas«, y además, Feijóo ha criticado la gestión que se hizo durante la erupción en La Palma, lo que supone darse «tiros en el pie» dado que el PP gobernaba el Cabildo.

Con todo, el secretario general de los socialistas canarios espera que una vez pase la segunda votación se sienten las bases para construir un «país plural» y con un Gobierno que «camine» en asuntos «clave» como subir el salario mínimo, lograr más justicia social e igualdad, luchar contra la violencia machista, subir las pensiones o aumentar las becas.