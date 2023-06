Ambas formaciones aseguran que aún no hay acuerdo para la gobernabilidad de La Laguna a 24 horas para la constitución de los ayuntamientos

Unidas Sí Podemos y Drago Verde Canarias han afirmado este viernes que el PSOE tiene «la pelota en el tejado» de la gobernabilidad en el Ayuntamiento de La Laguna. Y aunque mantienen «la mano tendida», han advertido que no regalarán la alcaldía al socialista Luis Yeray Gutiérrez.

Los concejales electos Rubens Ascanio, de USP, y Alberto Rodríguez, de Drago Verde, han lamentado en declaraciones a los medios de comunicación, que tras solo dos reuniones con el PSOE, este partido se ha limitado a preguntarles, si el sábado en la sesión de constitución del Ayuntamiento ambos votarán a favor de su candidatura.

«No hay líneas rojas»

Al respecto, ambos han subrayado que de no alcanzarse un acuerdo esta tarde, para lo que consideran que aún hay tiempo «porque no hay líneas rojas», votarán a sus respectivos candidatos porque han aseverado que tampoco van a dar «un cheque en blanco» al PSOE.

En las pasadas elecciones del 28 de mayo, el PSOE consiguió diez ediles, USP 2 y Drago Verdes otros 2 con lo que de llegar un acuerdo sumarían los 14 concejales necesarios para gobernar en mayoría.

El líder de USP en La Laguna, Rubens Ascanio, ha subrayado que esta jornada representa «un momento clave» a falta de 24 horas para constituir la corporación municipal, en donde «es viable y factible» formar un gobierno de progreso, «que es lo que los laguneros y las laguneras votaron».

Para ello hay una plena predisposición que se ha materializado en un documento base con más de 250 propuestas acordadas con DVC y que, en su opinión, podría validarse con el PSOE «esta tarde en menos de cuatro horas» y así dar una mayoría suficiente mañana a la ratificación como alcalde de La Laguna de Luis Yeray Gutiérrez.

«No podemos dar un cheque en blanco si no sabemos con quién se va a conformar el gobierno»

«No hay líneas rojas ni excusas de que si nos llevamos mal (con DVC) como impedimento, eso no existe. Tenemos una altura de miras que se llama La Laguna y con esa mirada larga se ha construido una propuesta de acuerdo para el municipio, pero no podemos dar un cheque en blanco si no sabemos con quién se va a conformar gobierno«, ha advertido Ascanio.

Por algún motivo «que no entendemos porque no se nos ha querido explicar», ha proseguido, el PSOE no ha querido hablar más que de un acuerdo para la investidura, por lo que USP pide a la formación socialista que aclare cuál va a ser su decisión o «muy mal empezará este nuevo mandato, en una situación de precariedad».

Existe «un mensaje falso de que estamos inmersos en una batalla de sillones»

Alberto Rodríguez ha ratificado que con USP ha sido «muy fácil» llegar un acuerdo programático «con seriedad y discreción» pero DVC ha tenido que «resistir mentiras filtradas de que exigía 200.000 tenencias de alcaldía y 800.000 áreas de gobierno para intentar condicionar la negociación con un mensaje falso de que estamos inmersos en una batalla de sillones«.

Hay que preguntar al PSOE «cuál es la alternativa» y si quiere «escorarse a la derecha» o ya tiene un pacto en este sentido y no se atreve a explicitarlo, lo que en su opinión sería «un error monumental no sólo político, sino democrático», porque, a juicio de Alberto Rodríguez, no es lo que votó la ciudadanía, incluidos los miles de votantes socialistas en La Laguna.

Por ello ha insistido en que «bajo ningún concepto» apoyarán la Alcaldía para el PSOE si no hay un acuerdo programático que refrende el voto ciudadano y si Gutiérrez cree que la va a tener sin necesidad de detallar medidas concretas «se está equivocando».

El PSOE ha ofrecido hasta ahora «respuestas muy vagas» y no ha entrado al meollo de la cuestión. Si es «una estrategia negociadora para presionarnos, no va a funcionar, porque no funcionamos por presiones ni chantajes y si se trata de que hay un giro a la derecha, que sepa que va a tener una oposición durísima», ha señalado Alberto Rodríguez.

«Lo que está en juego es el tercer municipio de Canarias»

A su vez, ha exhortado al PSOE a que diga «con valentía» si ya tiene un pacto alternativo, porque «lo que está en juego» es si en el tercer municipio de Canarias se configura su Ayuntamiento como lo que votó «la gente: como un dique al avance de las políticas de derecha».

Rubens Ascanio, de USP, ha leído por su parte los dos primeros puntos del documento enviado al PSOE, en los que se garantiza el apoyo a la investidura de Luis Yeray Gutiérrez y que las tres formaciones asumen el compromiso de no presentar una moción de censura ni apoyar a otros grupos que la pudieran formular.

Esto demuestra la voluntad de construir un pacto de larga duración, estable, de confianza y de proyecto para el municipio, ha sostenido Ascanio, para quien si finalmente no se produce dicho acuerdo «es que en la aldea gala se nos colaron los romanos».