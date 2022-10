El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, habla en el Parlamento sobre la estrategia de eficiencia energética y asegura que el consumo está por encima de los recursos naturales

Valbuena: «El problema de fondo es que el consumo está por encima de los recursos». EP

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha dicho este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que el problema de fondo en materia energética es que el consumo está por encima de los recursos naturales.

Valbuena, que compareció a petición de Agrupación Socialista Gomera (ASG) para hablar de la futura estrategia de eficiencia energética, ha dado la razón al diputado del grupo Nacionalista David de la Hoz, quien ha destacado que «se puede hablar de lo que se quiera, pero los recursos del planeta son finitos y los hemos sobrepasado».

Antes de esas palabras, el diputado de ASG Jesús Ramos había expresado sus dudas acerca de las medidas de eficiencia energética planteadas por el gobierno español porque servirán para ahorrar pero se podría afectar al tejido productivo, de forma que se podría ir hacia una recesión.

Por ello, Jesús Ramos se mostró reticente a las medidas de ahorro del gobierno español que, ha insistido, no responden a las necesidades de Canarias, donde no se usa el gas.

El consejero ha replicado que no es bueno «confundir» a la población. Tras apuntar que el diputado de ASG insinuaba que las medidas del gobierno español piden reducir el consumo a los ciudadanos ha dicho que eso es «falso, y decirlo es contribuir a discursos que ponen niebla y enturbian» acciones que son positivas para Canarias.

Concursos de energías renovables

José Antonio Valbuena ha subrayado que en los últimos tres años en Canarias ha habido concursos de energías renovables y en la Península no, lo que ha permitido autorizar más parques de renovables que en los ocho anteriores, algo que, ha reconocido, también ha sido posible porque hay dinero para ello.

Y, ha proseguido el consejero, en los últimos tres años en las islas se ha multiplicado por 18 el número de instalaciones de consumo de energía solar en los hogares, gracias a acciones como eliminar el llamado impuesto al Sol que puso un ministro canario.

José Antonio Valbuena ha comentado que «no se pone el acento» en lo que dicho el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que de forma «tajante» ha indicado que la gran medida para luchar contra el cambio climático es el decrecimiento económico.

Además, y en cuanto a las medidas de eficiencia energética, el consejero ha dicho que para Canarias es fácil asumirlas, y ha destacado que el gobierno de España es solidario todos los años con Canarias al aportar 800 millones de euros para pagar el sobrecoste del sistema eléctrico canario.

Vídeo RTVC. José Antonio Valbuena, El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

De esos aproximadamente 800 millones de euros anuales la mitad llegan por los Presupuestos Generales del Estado y la otra parte en el recibo de luz, ha señalado el consejero, quien ha reiterado que las medidas de eficiencia energética «no suponen un gran esfuerzo» en las islas.

Demanda energética en Canarias

José Antonio Valbuena ha recordado que la demanda energética en Canarias es un 20 por ciento inferior a la peninsular, y por ello el «sacrificio» es menor y de ese modo el compromiso de «cosolidaridad» es menos intenso.

El consejero ha explicado que el hecho de que en Canarias no se consuma gas no quiere decir que la subida del precio no afecte, ya que sí tiene incidencia en combustibles como el diesel y el gasoil, que se usan en las islas, por lo que el sobrecoste tras la guerra en Ucrania «se nota bastante».

El diputado de Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha reconocido que es urgente trabajar para revertir la emergencia climática y que se ha avanzado como nunca en ese sentido pero ha estimado que hacerlo con el ahorro energético «igual» no es lo más adecuado.

Ha considerado que se podrían tomar medidas como intervenir el mercado eléctrico por parte de la UE, y ha precisado que si bien se quiere ser solidarios desde Canarias las medidas se han propuesto sin tener en cuenta la situación del archipiélago.

Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, ha hecho hincapié en la necesidad de tomar medidas ante el cambio climático, y ha insistido en que la época del despilfarro nunca ha tenido razón de ser y ahora es preciso ahorrar energéticamente.

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha apostado porque además de avanzar en el uso de las energías renovables se tomen medidas de ahorro en el ámbito público, y como ejemplo puso que en algunas autopistas cuando se circula por la noche parece que es de día.

«Maraña administrativa»

Luz Reverón, portavoz del grupo Popular, ha acusado al gobierno regional de crear una «maraña» administrativa y también ha criticado que no se hayan tenido en cuenta propuestas de su partido como bonificar el ahorro de manera temporal.

El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) David de la Hoz ha opinado que por mucho que se hable de estrategia energética falta analizar la situación, que a su juicio es de o se entiende que hay que reducir el consumo o las medidas serán «tiritas».

Ventura del Carmen Rodríguez, del grupo Socialista, ha dicho que para acabar con la «maraña» administrativa basta con aprobar la ley canaria de cambio climático, y ha señalado que los anteriores gobiernos no tomaron medidas contra el cambio climático.