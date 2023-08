Las asociaciones vecinales de San Bartolomé de Tirajana se reúnen con el Diputado del Común para transmitirle sus preocupaciones ante las obras

Representantes de las asociaciones de vecinos de Amurga-Juan Grande, Parque Marítimo del Castillo, Famara de Aldea Blanca, Las Salinas del Matorral y la plataforma Terreguero, del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, se reúnen con el Diputado del Común, Rafael Yanes, para trasladarle la problemática con la que viven en el barrio como consecuencia de las obras de colocación de molinos de viento, placas fotovoltaicas y secadero de lodos.

La representante de la Asociación de Vecinos de Amurga-Juan Grande, Ana Demetrio, señaló que «estamos viviendo en una zona donde los vecinos estamos convencidos de que no le importamos a nadie. No se nos ha informado de las obras ni hay cartelería sobre la instalación del parque fotovoltaico y de aerogeneradores que están construyendo».

Reunión entre las asociaciones vecinales y el Diputado del Común, Rafael Yanes

Además, añadió que “estamos abandonados a nuestra suerte, no vivimos en un hábitat sano. Respiramos polvo de todos los movimientos de tierra, no se están poniendo medidas y estamos cansados de que no se nos escuche. Se están vulnerando nuestros derechos”.

Por su parte, Yanes manifestó que se puso en contacto con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, quien le aseguró que «la obra es de interés general, por lo que no necesita licencia municipal».

El Diputado del Común añadió, además, que «nos dirigiremos al ayuntamiento para que nos lo confirme por escrito, así como a la Comunidad Autónoma y al Cabildo de Gran Canaria, ya que éste ha dado su conformidad para las obras».