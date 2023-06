El municipio tinerfeño de Vilaflor contará con una pérgola fotovoltaica que dotará a los vehículos eléctricos de energía limpia

Turistas y vecinos del municipio más alto de Canarias, Vilaflor de Chasna, en Tenerife, se podrán beneficiar de un cargador 100% sostenible para sus vehículos eléctricos. En este sentido, se ha llevado a cabo la instalación de una pérgola fotovoltaica que dotará a los coches de esta índole de energía limpia.

Dicha pérgola permitirá recargar, sin coste alguno, su vehículo eléctrico. Josué García, socio fundador de EAVE, indica que se trataba de «un punto donde no había conexión a una red eléctrica, y que ahora la instalación de la pérgola genera energía a través del sol y permite recargar los vehículos eléctricos».

Ahora, se presenta como un atractivo para los visitantes que pasaban por la zona del municipio de camino al Teide. «Sería el único punto de recarga a esta altura que se implanta en Tenerife», señala la alcaldesa en funciones del municipio, Agustina Beltrán.

Panel de carga de la pérgola fotovoltaica en Vilaflor de Chasna

Así, a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, esta pérgola recoge energía limpia gracias a la luz solar. «Se ve como un reclamo turístico que puede ayudar a dinamizar el ‘boom’ del coche eléctrico actual», añade García.

Por su parte, Beltrán apunta que «las personas que tienen coche eléctrico podrán recargarlo, e incluso entrar al establecimiento, tomarse un café, desayunar, y proseguir con su camino».

Con todo, se trata de una estación de recarga que no está conectada a la electricidad, ya que almacena la energía solar que no utiliza para aquellos días en los que no salga el sol.