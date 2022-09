Los perros fueron sacrificados tras cinco días de su campaña de adopción. Ninguno presentaba patologías o un comportamiento que impidiera la convivencia con personas

Las voluntarias de la perrera municipal de Fuerteventura denuncian en el SEPRONA el sacrificio injustificado de 4 perros sanos. Tenían entre 4 y 6 años, además de una personalidad dócil que los hacía candidatos perfectos para la adopción.

En la denuncia señalan que no han dado tiempo suficiente, pues hace solo 5 días el Ayuntamiento de Puerto Rosario iniciaba una campaña en redes para fomentar la adopción. Nayra Berriel, voluntaria perrera Puerto del Rosario, señala que no hay facilidades para la adopción. Esta solo se permite un día a la semana, por lo que si las autoridades no facilitan más tiempo, es imposible que las familias puedan adoptar.

❗️La Concejalía de #bienestaranimal solicita ayuda y colaboración ciudadana para fomentar la #ADOPCION de los #perros🐕que hay en la #Perrera🤝Ellos les necesitan.#NoAbandones, #Adopta🙏 y dales la oportunidad de tener un #hogar, una #FAMILIA que les de la vida que se merecen🏡 pic.twitter.com/zmVxnq7s16 — Ayuntamiento de Puerto del Rosario (@PuertoRosario) September 9, 2022

Por su parte, el Ayuntamiento se excusa en la saturación de la perrera. Además, se acogen a la ley actual, que permite sacrificar a los 20 días de la llegada a una perrera, pero con matices. El sacrificio no es obligatorio; no obstante, esta ley afecta gravemente a los animales geriátricos, con enfermedades crónicas o discapacidades físicas.

Asimismo, al preguntar las patologías de Theo, Peluche, Duque, Titan y Thea a la concejala de Bienestar Animal, Yanira Domínguez, la respuesta es un desconocimiento total. Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de abandonos de animales de toda España.