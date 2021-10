Yéremi Pino: «Es el trabajo de una carrera»

Yéremi Pino salió en la segunda parte del partido ante Italia en sustitución de Ferrán Torres y realizó un gran encuentro en la banda derecha del ataque

Yéremi Pino durante el partido ante Italia. Imagen EFE

El canario Yéremi Pino, jugador de la selección española de fútbol, afirmó este miércoles después de ganar a Italia 1-2 en su primer partido como internacional, que ha obtenido el premio al trabajo «de una carrera»:

Yéremi, que saltó al terreno de juego por Ferrán Torres en la segunda parte, explicó cómo fueron sus primeros días a las órdenes de Luis Enrique: «Me siento muy orgulloso por la acogida que he tenido. Me han acogido muy bien y he salido con confianza y motivado. Es el trabajo de una carrera», dijo en Televisión Española.

«Salimos a por la revancha en su campo y en su país. Salimos a por todas, queríamos ganar y pasar a la final. Luis Enrique me dijo que eran momentos únicos y la revancha en su país. Es una locura de motivación la que nos dio. Que en la final venga el mejor, el que sea. Estamos muy preparados», finalizó.

Esperando rival para la final

La selección derrotó a Italia, 37 partidos consecutivos sin perder, en un encuentro completo de los jugadores de Luis Enrique que dominaron a los italianos con once jugadores y con diez, tras la expulsión de Bonucci en la recta final de la primera parte.

La selección espera ahora rival para la final del próximo domingo que saldrá del partido que disputen las selecciones de Francia y Bélgica.