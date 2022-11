El CB Gran Canaria asoma la cabeza en la parte alta de la tabla tras superar al Manresa en un encuentro intenso y de guarismos altos (99-88) en el que el argentino Nico Brussino regresaba tras sus problemas físicos asumiendo los galones con sus 21 puntos y 10 rebotes, haciendo estériles los 23 de Harding y 19 de Waczynski en los visitantes

99-88. El Granca se asoma a la cima tras vencer al Manresa. Fotografía: CB Gran Canaria

En un arranque efervescente, el conjunto catalán tomó ventaja desde el perímetro, con el acierto de Waczynski y del examarillo Frankie Ferrari, mientras el Gran Canaria trataba de compensar con el físico de Inglis y la polivalencia de Brussino (11-13, a 4:33 para concluir el primer cuarto).

Los pupilos de Pedro Martínez siguieron tomando la batuta en el electrónico, sacando a relucir la muñeca de Harding y Caroline (12-18), obligando al equipo claretiano a apurar todos sus cartuchos, sacando de la segunda unidad a Salvó y Balcerowski. Y no fue suficiente (20-25).

Sin embargo, todo cambió en el arranque del segundo periodo, donde el conjunto insular se sacó de la chistera un parcial de 10-2 que permitió darle la vuelta al partido (30-27) y forzar el primer tiempo muerto de los manresanos.

El Gran Canaria aprovechó su superioridad en el rebote ofensivo

A partir de ahí, el intercambio de canastas se intensificó, si bien el Gran Canaria comenzó a sacar provecho de su superioridad en el rebote ofensivo para apurar especialmente con Inglis y Bassas (38-32).

Harding trató de mantener la nave visitante -12 puntos en la primera parte- pero un nuevo repunte amarillo permitió a los de Lakovic superar la decena (49-38). Hasta que una polémica falta técnica pitada sobre el propio técnico esloveno, conjugada con una falta de Diop y un mate final de Badio posibilitó al Manresa maquillar el cierre de la primera parte (49-43).

En la reanudación, el Gran Canaria estiró de nuevo el chicle, animándose en ataque Slaughter y Brussino para poner el 65-53. Waczynski maquillaba la hemorragia, pero ya el arrebato anotador era incontrolable.

El Manresa logró reducir la diferencia, pero los amarillos lograron imponerse

El Manresa apenas conseguía contener el caudal amarillo, echando mano de un Harding que se tenía que multiplicar en vanguardia, pero que se topaba con un Vitor Benite inédito hasta el momento pero que, de repente, despertaba con dos triples casi consecutivos, cerrándose el tercer cuarto con 80-67 en el marcador.

Ya en el asalto final, la intensidad de Vaulet y un tiro libre anotado por Waczynski tras una falta técnica amarilla permitió al Manresa reducir la diferencia a ocho (84-76). Tras ese cortocircuito, los isleños mejoraron, encontrando en Shurna y Albicy un nuevo bálsamo, aunque el Manresa no estaba dispuesto a ceder (93-85 a 1:46).

No obstante, el Gran Canaria trató de contemporizar en la recta final con posesiones larga, jugando con la ansiedad de un rival que terminó capitulando en el recinto de Siete Palmas (99-88).

Lakovic: “Este era un partido trampa”

El entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó a su plantilla por el triunfo ante el Baxi Manresa. Una victoria que calificó de “muy importante” ya que, en su opinión, “a pesar de la clasificación del rival, este era un partido trampa”.

“No hemos empezado bien este encuentro. No mostramos la mentalidad necesaria para este tipo de choques en los primeros minutos. Ya lo habíamos hablado al prepararlo esta semana, que iba a ser un partido trampa, porque el Manresa, a pesar de sus problemas en la clasificación, el domingo pasado demostraron lo que puede ocurrir si el contrincante va de ‘sobrado’. Por suerte, luego hemos sabido controlarlo y ganar de forma merecida”, analizó.

El técnico esloveno destacó la vuelta de Brussino, del cual se alegró que “dejara atrás los problemas físicos que ha ido arrastrando. Ha hecho un buen partido, al igual que Inglis o Salvó. En general el equipo ha estado muy bien con el paso de los minutos”.

Lakovic dice que prefiere evitar todo tipo de euforias

En cuanto a la situación clasificatoria, en la cual el Gran Canaria se sitúa en la parte alta con 7 victorias y 2 derrotas, Lakovic prefirió evitar todo tipo de euforias: “Sinceramente, no me imaginaba estar ahí. Es algo bonito pero soy un técnico al que se impone mucha presión encima. Ese 7-2 en la tabla está bien pero al mismo tiempo no es nada. Esta liga es muy difícil y tengo la sensación de que, cada fin de semana, me dan o me quitan una vida”, agregó.

En este sentido, señaló que “lo importante ahora es el siguiente partido y cómo vamos a estar hasta diciembre, ya que el calendario se nos pone muy difícil”.

Finalmente, Lakovic mostró su satisfacción por la vuelta de Oliver Stevic tras su lesión. “Ha estado en el roster pero aún no está en condiciones de rendir al 100%. Esperaremos un poco pero estamos muy contentos de volver a contar con él”, concluyó.

Martínez: “El Gran Canaria ha sido muy superior”

El entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, reconoció la “superioridad” del Gran Canaria, su rival en esta novena jornada de la Liga Endesa, en un choque en el que, a su juicio, jugaron bien y tuvieron «una buena puesta en escena», aunque les faltó «jugar un poco más físico”.

“Hemos empezado bien, aunque creo que nos ha faltado defender un poco mejor situaciones como los triples de Brussino o los tiros de Balcerowski. Acciones en las que podíamos estar un poco más cerca en defensa. Aunque hemos aguantado hasta el final, tampoco me dio la sensación de que la victoria peligrase para el Gran Canaria”, agregó.

Ante la profundidad de banquillo de su rival, que llegó a anotar 51 puntos frente a los 27 de a segunda unidad manresana, Martínez fue contundente: “Es un gran equipo el Gran Canaria. Vale mucho dinero ese banquillo”.

Martínez agradeció al Gran Canaria el trato y el homenaje

Con respecto a las nuevas incorporaciones, Caroline y Tass, el entrenador catalán afirmó que “han jugado con buena mentalidad. Lo han intentado pero no les podemos pedir más. Me gustaría que hubieran hecho más, pero debemos valorarlo en positivo”.

Por otro lado, reconoció que Tyson Pérez no jugó “por decisión del entrenador” y aseveró que “tenemos muchos jugadores fuera de posición. En el rol de cinco estamos un poco justitos. Debemos pensar en dar lo máximo y aguantar, sin quejarnos”, añadió.

Por último, Martínez agradeció al Gran Canaria el trato y el homenaje llevado a cabo en los prolegómenos del encuentro, en el que el presidente amarillo, Sitapha Savané, entregó al actual entrenador del Baxi Manresa una camiseta conmemorativa en el que figuraba el número 378, en alusión al número de partidos que dirigió en el club claretiano.