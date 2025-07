El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha asegurado que en los próximos días «habrá anuncios» de fichajes para la plantilla de la próxima temporada

Savané adelanta que en los próximos días habrá anuncios de fichajes para el Gran Canaria. Fotografía: CB Gran Canaria vía X

Savané ha hecho esas declaraciones tras hacerse oficial las salidas de Caleb Homesley, Joe Thomasson y George Conditt IV, y la incorporación en propiedad de Žiga Samar

Sobre la marcha de los dos escoltas estadounidenses y el pívot puertorriqueño ha señalado que en las tres operaciones hubo conversaciones y «entendimiento» en las dos direcciones para no seguir vinculados, por lo que «solo queda agradecer a tres jugadores fantásticos que han trabajado muy bien», ha resaltado Savané en declaraciones a los periodistas.

«Nos han dicho que siempre recordarán este año y han dejado la puerta abierta a una posible vuelta en el futuro. Les deseo muchísima suerte a los tres en sus siguientes pasos», ha añadido el presidente del club grancanario.

Acerca de los rumores que apuntaban a la salida de Víctor García del cuerpo técnico del Dreamland Gran Canaria para acompañar a Sergio Scariolo en el Real Madrid, Savané ha dicho que «no le consta a nadie a nivel de club, y ni el propio García ha dicho nada», por lo que trabajan «con toda normalidad», si bien ha recordado que si le saliera oportunidad y quisiera cogerla «jamás se le impediría».

Quieren acabar primeros de grupo en la Liga de Campeones

«Víctor García tiene una gran trayectoria en el club y es ejemplo de ADN Granca, por lo que si le sale una verdadera oportunidad profesional y le apetece cogerla no habrá temas de cláusula ni de contratos. Jamás se le impediría coger una oportunidad a un hombre de la casa», ha recalcado Savané.

Tras el sorteo de la Liga de Campeones de la FIBA, que ha encuadrado al Gran Canaria en el grupo H con Benfica, Le Mans Sarthe y Spartak Office Shoes Subotica, Savané ha celebrado «no tener los viajes más complicados», mientras que a nivel de equipos «es difícil valorar al no estar las plantillas completas».

Si bien no ha escondido que el «único objetivo» es acabar primeros de grupo, no obstante, ha apelado a recordar el historial de los rivales y «estar atentos para no tropezar» en una competición de «alto nivel general».