Afonso recurrirá la investigación de la Fiscalía que lo investiga por un caso de presunta prevaricación en la contratación de un trabajador de la empresa pública Pamarsa. Asegura que este asunto fue ya archivado

Lope Afonso (PP) descarta renunciar a su candidatura al Cabildo de Tenerife. EP

El candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife y exalcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, ha anunciado que va a recurrir la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de investigarle por un caso de presunta prevaricación. En concreto relativa a la contratación de un trabajador de la empresa pública Pamarsa. Quien estuvo presuntamente involucrado en el robo de maquinaria en el Lago Martiánez

En declaraciones a ‘Canarias Radio‘, Lope Afonso reconoció haber recibido «con sorpresa» la noticia. Quiso recordar que este asunto ya fue archivado en su día. Por ello, dijo discrepar «completamente» con esta reapertura. Según aclaró, «mi participación en lo sucedido se contrae a firmar como presidente de la empresa pública Pamarsa». «En mi condición de alcalde, unos contratos laborales registrados ad hoc», de ahí que dude que eso tenga «algún tipo de responsabilidad en el ámbito penal».

Recurso de apelación

El candidato popular avanzó que en los próximos días formulará un recurso de apelación contra el Auto de la Fiscalía Anticorrupción por el que se da continuidad a la investigación. Espera que la instancia judicial que lo tiene que resolver, en este caso la Audiencia Provincial, pueda tener la oportunidad de entrar «en profundidad» en la parte jurídica de la cuestión. Y determine que no hay ningún indicio de responsabilidad, al menos por su parte.

Estos hechos se producen después del retorno de Lope Afonso a la primera línea política. Tras haber renunciado a ella por una condena que luego fue anulada. El exalcalde reconoce que éste fue uno de los elementos que más le hizo dudar a la hora de tomar la decisión de volver a la política activa. Aún así, señala que después de hacer una «profunda reflexión» determinó que podía ser «una oportunidad de volver a emprender una trayectoria política». «Y que tenía que ver con poner sobre la mesa que hay una forma de hacer las cosas razonable, limpia, honesta». «Y que con eso se podría conseguir visibilizar que no todo en política es polarización y ruido».

Una nueva «decepción»

Lope Afonso no oculta que estos nuevos hechos le «decepcionan». Pero quiere dejar claro que no van en modo alguno a minar su confianza ni su moral. Sino al contrario, «me dan más ánimos para seguir adelante con lo que mi partido me acaba de encomendar», afirmó.

Ha incidido, además, en que no se plantea volver a dejar la política por este nuevo asunto judicial. Porque tiene la seguridad de que desde el punto de vista jurídico no hay nada que se le pueda atribuir. A partir de ahí, si por alguna razón continúa investigado o se llega a celebrar juicio oral, aseguró que contra cualquiera que no actúe conforme a derecho, en la responsabilidad que sea, llegará «hasta las últimas consecuencias».