Moleiro, presentado con el Villarreal: “No vengo a sustituir a nadie”

El centrocampista se mostró ilusionado en su presentación con el Villarreal y aseguró que llega para aportar su estilo de juego en una temporada con retos europeos

Alberto Moleiro durante su presentación con el Villarreal / VILLARREAL CF

El centrocampista tinerfeño Alberto Moleiro ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Villarreal CF, club al que llega procedente de la UD Las Palmas y donde afrontará el reto de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones. En sus primeras palabras como ‘groguet’, Moleiro quiso dejar claro que no ficha para sustituir a nadie, en referencia a Álex Baena, sino para aportar su propio estilo de juego.

“Yo no vengo a sustituir a nadie. Álex Baena es un gran jugador y tenemos características parecidas, pero yo soy yo. Vengo a aportar lo mío y creo que eso también le puede servir mucho al club”, afirmó durante la rueda de prensa. Moleiro se definió como un jugador que disfruta asociándose con los compañeros, que aporta verticalidad, desborde y sacrificio defensivo. “Me considero un jugador que lo da todo por el equipo”, añadió.

Moleiro llega al Villarreal «con muchas ganas y mucha hambre»

El futbolista canario confesó que llega al Submarino Amarillo con “muchas ganas y mucha hambre” y se mostró ilusionado con su nuevo reto en un equipo “grande, que aspira a lo más alto”. En cuanto a su posición sobre el terreno de juego, afirmó sentirse más cómodo “partiendo desde el perfil izquierdo o como segundo punta”.

Moleiro no ocultó su entusiasmo por jugar la Champions League, una competición que considera un sueño desde niño. Además, no siente presión por ser uno de los fichajes más caros de la historia del club. “Eso me llena de orgullo”, declaró. También habló de su objetivo a largo plazo: disputar el Mundial de 2026 con la selección española. “Ese objetivo me lo voy a marcar yo mismo, y llegará si lo demuestro en el campo”, concluyó.