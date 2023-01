‘El Sonido Oculto’ se representará en el Teatro Leal de La Laguna los días 13 y 14 de enero para después viajar a Gran Canaria

Informa: Redacción Televisión Canaria

Con el cartel de ‘No hay entradas’, así debuta la adaptación del director Juan Carlos Rubio de la obra de Adam Rapp ‘El Sonido Oculto‘, a la que precede un excelente éxito de crítica y público cuando se representó en Broadway en 2019.

Durante la rueda de prensa de presentación de las funciones que tendrán lugar los próximos días 13 y 14 de enero en el lagunero Teatro Leal, Toni Acosta, coprotagonista de la obra junto a Omar Ayuso, se mostró emocionada por poder estrenar en el teatro. “Yo tenía 14 años cuando vine aquí a interpretar una obra amateur, ‘La Cenicienta’, en la que yo hacía de hermanastra. Nadie de mi familia se dedicaba al teatro, mi padre es camionero, mi madre costurera y mi hermano guagüero y, sin embargo, cuando me subí al escenario esa vez supe que esto era a lo que me quería dedicar. Estrenar aquí cierra un círculo de amor”, sentenció la lagunera.

Descentralizar la cultura

La actriz estuvo acompañada del alcalde de la ciudad de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Cultura, Yaiza Díaz; quienes señalaron la importancia de estrenar una obra nacional en La Laguna. “Tenemos un compromiso con la cultura, queremos que el Teatro Leal se siga posicionando como un recinto de primer nivel, y este estreno es un paso en esa dirección”, remarcó el alcalde, quien agradeció a todo el equipo de la obra “y especialmente a Toni Acosta”, la lección de este espacio para la puesta de largo de esta función a nivel nacional.

Por su parte, Omar Ayuso, quien interpreta a Hugo, un personaje inteligente y solitario que da la réplica a Julia (Toni Acosta) defendió la necesidad de descentralizar la cultura “Para mí”, aseguró, “salir de Madrid o Barcelona para acercar la cultura a otros lugares es una responsabilidad social y cultural”.

El Sonido Oculto

El director de la obra, Juan Carlos Rubio, aseguró que se enamoró del texto cuando se lo propuso Toni Acosta y que en él se mezclan “el humor, el thriller con mucho ingrediente emocional y de verdad. Es un estudio de la soledad sobre el escenario”, comentó. Acosta aseguró que la adaptación de Rubio del texto de Adam Rapp “permite acercar al espectador e identificarse con los personajes porque, entre otras cosas, los ha colocado en entornos próximos” a lo que Rubio replicó “La Laguna no ha sido el escenario de la obra porque en esta ciudad no nieva, porque si no, sería la ciudad perfecta para ubicar la trama porque también tiene universidad y es una ciudad perfecta para crear el ambiente”.

La obra es un thriller psicológico, en donde nada es lo que parece y cuya versión original fue candidata a seis premios Tony y fue calificada por The New York Times como una de las diez mejores obras de teatro en 2019.

Aunque en Tenerife, en el Teatro Leal de La Laguna, ya se han agotado las localidades, aún quedan entradas para el Teatro Víctor Jara de Vecindario, Gran Canaria, donde se representará la función el 20 de enero.

Protagonizada por Toni Acosta y Omar Ayuso en un duelo interpretativo que promete intensidad y tensión, el texto narra la experiencia de Julia Martín, una profesora de escritura en la prestigiosa Universidad de Salamanca quien, entre libros de Dostoyevski y el frío invierno castellano, conoce a Hugo Barroso, un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. Paradójicamente, será Hugo quien inspire a Julia para que ésta le pida un favor casi inconcebible. Julia y Hugo cargan cada uno con su propia historia: el misterio reside en cómo termina.