El partido ha renovado sus estatutos en su XXI Congreso Nacional para defender al país de la «corrupción» del PSOE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (i), durante la segunda jornada del Congreso del partido. EFE/ Fernando Villar

El Partido Popular ha renovado este sábado su ideario y en su XXI Congreso Nacional se ha ofrecido como la «tabla de salvación» que necesita España, en oposición a la corrupción, al PSOE y a Pedro Sánchez, al que piden que se marche.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la futura vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca han defendido la ponencia política, aprobada por unanimidad, con discursos repletos de alusiones al PSOE.

Así, han destacado que mientras unos en Ferraz están pensando en sus problemas, «ahogados en sus escándalos» y sujetos por alfileres, el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, está pensando en construir un progreso económico y social para España, como ha señalado Mañueco.

l presidente de Castilla y León ha presentado al PP como «la tabla de salvación» de España frente al «caos, la incompetencia, la inutilidad, la falta de honestidad de otros».

Al presidente del Gobierno Juanma Moreno le ha dicho que «tiene que marcharse y dejar paso a un proyecto limpio», tras recordar que «el PP pagó caros sus errores» y hoy ve cómo «el arquitecto de la moción de censura contra el PP duerme en la cárcel acusado de corrupción».

Listón ético más alto que nunca

El presidente andaluz le ha dicho a sus compañeros que deben tener un comportamiento ejemplar y que su listón ético está más alto que nunca en un momento en el que el PP es la puerta abierta para «pasar página del caos, de la parálisis y de la vergüenza».

Además, ha denunciado que España «ha dejado de funcionar» porque el Gobierno está centrado en su supervivencia y no en la gestión, como muestran los problemas ferroviarios o el apagón.

Alma Ezcurra, ha hecho un alegato en favor de las ideas y de que el PP recuerde y verbalice quién es y qué quiere, para que otros no rellenen el vacío de lo no dicho.

La eurodiputada popular ha advertido de que su partido lleva demasiado tiempo explicando lo que no es; explicando que «defender la unidad de la nación no es ser ningún facha», que «poner un poco el freno y repensar las políticas para combatir el reto climático no te convierte en un negacionista», que defender «una inmigración legal segura y ordenada no te convierte en un racista» o que «no participar de la turba que señala al sexo de enfrente no te convierte en un machista».

Compromiso con los servicios públicos

Los dirigentes del PP han defendido que su partido es una casa grande, de mayorías, de clases medias y trabajadoras y la «casa común de liberales, democristianos, conservadores y de todos aquellos españoles que creen en la democracia, en la libertad, en la economía social de mercado y en la dignidad de toda vida humana como valores esenciales de occidente».

También han aludido al compromiso con los servicios públicos o con el castellano, destacando su orgullo por esta lengua «en franca convivencia con las lenguas cooficiales en nuestro país».

Su ideario, ha destacado Moreno, es un alegato para que la moderación, el diálogo y la empatía sustituyan al ruido, la crispación y las «toneladas de soberbia» del Gobierno de Sánchez, al que ven cada día más cerca de dejar la Moncloa.