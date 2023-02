Zurita promete, en su presentación como candidata a la alcaldía de La Laguna, en Tenerife, trabajar con «rigor, seriedad y eficacia»

La candidata del PP, Ana Zurita, promete reconvertir La Laguna en «referente».

La candidata del Partido Popular (PP) a la alcaldía de La Laguna, Ana Zurita, ha señalado que esta ciudad «sobrevive, pero no destaca». Por ello, en caso de ser elegida, trabajará con «rigor, seriedad y eficacia» para volver a hacer del municipio un «referente» y ponerlo «al servicio» de los laguneros.

Zurita, que ha presentado este miércoles su candidatura ante los medios de comunicación, ha afirmado que esta oportunidad es un «regalo» pero también un «reto», ya que se trata de liderar la transformación que, a su juicio, necesita la ciudad.

Aunque no ha querido desvelar aún su programa, ha dado algunos detalles de cuáles serán las actuaciones que pondrá en marcha si llega al ayuntamiento. Acciones que «antepondrán» las necesidades de la ciudadanía a las siglas del partido, y que se basarán en «sacarle partido» a la cultura, los servicios sociales, la educación o la inversión.

«Recuperar el equilibrio»

La candidata del PP ha detallado que sus intenciones giran en torno a «recuperar el equilibrio» en la localidad, de forma que no haya diferencias entre el centro y los barrios y conseguir un «progreso económico». «Nos vamos a atrever a crear un planeamiento general y ofrecer suelo para urbanizar, para que la gente no se marche porque no hay oportunidades en La Laguna».

En ese sentido, Zurita ha avanzado que su propuesta plantea actuaciones «a ocho años vista» para dar lugar a una ciudad «revitalizada y rentabilizada», y ha asegurado que no va a prometer nada «que no pueda hacer».

La candidata del PP ha culminado su intervención destacando que su partido «ha venido para quedarse». Ha indicado que para conseguir un «cambio a mejor», debe gobernar «en todos los frentes», haciendo referencia al ámbito nacional, regional, insular y local.

Domínguez: «Zurita es la mejor candidata»

Por su parte, el presidente del partido en Canarias, Manuel Domínguez, ha reconocido que La Laguna «no es una plaza fácil», ya que requiere «trabajar intensamente», pero considera que Zurita es «la mejor candidata», dada su experiencia política en diferentes ámbitos.

Domínguez ha coincidido con la candidata en que esta cuenta con un «proyecto serio», que volverá a hacer del municipio una de las ciudades «más importantes de Canarias».

Asimismo, el dirigente del PP ha indicado que el objetivo principal en La Laguna es «gobernar«, indicando sobre la cuestión de los pactos que la única «línea roja» es Podemos.

En el acto de presentación de Zurita también han estado presentes el presidente del PP en Tenerife, Emilio Navarro y su homólogo en La Laguna, Manolo Gómez, además del candidato al Cabildo, Lope Afonso.