Antonelli considera que el partido socialista está ejecutando «maniobras para ampliar los plazos» dentro del trámite de la Ley Trans en el Congreso, con «amago de recortes» en la norma

Vídeo RTVC

La exdiputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, primera transexual que ocupa este puesto en España, ha solicitado este martes la baja de militancia del PSOE como protesta por la «maniobra de ampliar plazos» que, según la también activista, planea el partido socialista en la tramitación de Ley Trans en el Congreso con «amago de más recortes» en la norma.

«Hoy, he solicitado que se tramite mi baja de militancia en el Partido Socialista Obrero Español, con un inmenso y profundo dolor, de una formación política para la que he pedido el voto desde hace 45 años, desde aquel 13 de agosto de 1977 que aparecí en la prensa escrita de la época y me calificaron de ‘travestí politizado’, apenas dos meses después de las primeras elecciones democráticas», señala en una misiva que también ha publicado en su cuenta de Twitter.

Decisión de la baja

Antonelli, natural de Tenerife, asegura que toma esta decisión ante la «nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la Ley». Esto, a su juicio, lleva la ley al próximo año, «ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales, que será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos y en un suspiro hacia el fin de la legislatura».

La primera diputada transexual de España, Carla Antonelli. Fuente: Eduardo Briones / Europa Press

«Exhorto e invoco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que vuelva a poner la Ley en su sitio, como hizo en su momento», denuncia Antonelli. «Que cierre los plazos de enmiendas y se continúe su trámite de urgencia, por la palabra dada y el compromiso adquirido».

Por su parte, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado este martes en la Cámara Baja que sospechan que el PSOE pretende retrasar la aprobación de la norma con una ampliación del plazo de enmiendas.

Torres pide a Antonelli que reconsidere su posición

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha solicitado a Antonelli que reconsidere su postura de abandonar el partido por el retraso en la aprobación de la ley trans.

Vídeo RTVC. Declaraciones: Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias

Torres ha destacado que tiene muy buena relación con Carla Antonelli, una mujer que es «clave» para Canarias y que ha hecho «muchísimo» por la igualdad. Además, ha añadido que espera que la Ley Trans se pueda culminar pronto en el Congreso y en el Senado.

Seguidamente, ha recordado que Canarias es la única comunidad autónoma que ha aprobado por unanimidad una Ley Trans, algo que Torres considera que «da imagen de la fortaleza de siete grupos parlamentarios que votaron una iniciativa de los colectivos trans».

Pero Torres no es el único de los socialistas que ha hecho la misma solicitud. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido del mismo modo a Antonelli que reconsidere su baja del PSOE.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres

Zapatero ha atendido a los medios este martes en la inauguración de la VI Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género celebrada en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde se ha mostrado favorable a la aprobación de esta norma, que va en la «línea de las resoluciones avanzadas de organismos internacionales».

Por ello, ha pedido a la exdiputada regional que reconsidere su decisión. No obstante, ha asegurado que entiende su indignación porque son «temas muy emotivos que tocan directamente a personas que han sufrido mucho».

«Pasamos por la vida pensando menos de lo que deberíamos sobre qué sienten los demás», ha lamentado Zapatero, que ha recordado que él vivió durante la aprobación del matrimonio igualitario el conocer de primera mano historias de «personas que han sido vilipendiadas, discriminadas» solo «por amar de otra manera».

La Plataforma Trans declara al PSOE partido ‘non grato’

La Plataforma Trans ha denunciado el «bloqueo» a la Ley Trans que, en su opinión, está llevando a cabo el PSOE. Por ello, ha decidido declararle partido ‘non grato’ para el colectivo LGTBIQ y le insta «a no hacer alarde de hipocresía y no acudir a ningún evento del colectivo», incluida la celebración del Orgullo.

El colectivo ha hecho este comunicado tras conocer que el grupo parlamentario socialista ha vuelto a solicitar una nueva prórroga al trámite de enmiendas de la citada ley, «que de nuevo ve retrasada su tramitación», ha informado en un comunicado.

La Ley Trans, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, ha provocado reticencias en determinados sectores feministas del PSOE.

El colectivo considera «especialmente grave esta dilatación del trámite de la Ley Trans por parte del Grupo Parlamentario del socio mayoritario del Gobierno, contraviniendo y enmendando también al propio Ejecutivo, que llevó dicha norma a la Cámara Baja por el trámite de urgencia».

Con todo, la Plataforma anuncia movilizaciones. Una de ellas tendrá lugar el próximo sábado en Madrid, saliendo a las seis de la tarde de la Plaza Pedro Zerolo hasta Callao.