El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presidido la toma de posesión de los siete nuevos consellers de su gobierno

Foto de familia del nuevo Gobierno de Cataluña. Efe

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho este martes un llamamiento a los consellers que se incorporan a su Govern a trabajar por «la Cataluña entera», en el actual «momento difícil», y ha agradecido la tarea de los consellers de JxCat que han dejado el Ejecutivo.

Así lo ha afirmado en el acto institucional de toma de posesión de los siete nuevos consellers del Govern, celebrado en el Palau de la Generalitat, previo a la primera reunión del Ejecutivo catalán tras la salida de JxCat.

«Una nueva etapa con un equipo renovado»

El Govern, ha dicho Aragonès, inicia «una nueva etapa con un equipo renovado, que incorpora experiencia, voluntad de mejora y creatividad«, para «continuar trabajando con la capacidad de pensar, escuchar y hablar a la Cataluña entera, al país entero, sin olvidar a nadie y sin menospreciar ningún territorio».

Los siete nuevos consellers de la Generalitat han tomado posesión del cargo, prometiendo «lealtad» al presidente catalán, Pere Aragonès, en un acto al que han asistido todos los consellers de JxCat cesados después de que ese partido decidiera romper el Ejecutivo de coalición con ERC.

En un acto solemne en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Aragonès ha hecho efectivo el relevo al frente de siete consellerías, poniendo punto final a la crisis política que desembocó el viernes pasado en la salida de JxCat del Gobierno catalán, después de que así lo decidiera la militancia de esa formación en una consulta telemática.

Un nuevo ejecutivo monocolor de ERC, al que Aragonès ha incorporado figuras con trayectorias destacadas en la antigua Convergència, el PSC y Podem Catalunya, y que seguirá teniendo 14 departamentos, sin Vicepresidencia, si bien la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, sale reforzada con nuevas competencias.

Este martes han tomado posesión de sus cargos Carles Campuzano (ex de CDC), como nuevo conseller de Derechos Sociales; Joaquim Nadal (ex del PSC), en Investigación y Universidades; Gemma Ubasart (ex de Podem), en Justicia, Derechos y Memoria; Manel Balcells, en Salud; Natàlia Mas, en Economía y Hacienda; Meritxell Serret, en Acción Exterior; y Juli Fernández, en Territorio.

Todos ellos han prometido «lealtad» al presidente de la Generalitat y cumplir «fielmente» sus obligaciones en el cargo al servicio de Cataluña.