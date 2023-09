Así quedan los grupos de la Liga de Campeones

Los equipos españoles no han salido mal parados en sus grupos, con algún peligro, especialmente para Sevilla y Real Sociedad

Grupos de la Liga de Campeones. Imagen EFE

El Manchester City, defensor del título, tiene un camino sobre el papel sencillo en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que se enfrentará al Leipzig, al Estrella Roja y al Young Boys, mientras que el París Saint Germain quedó encuadrado en la serie más complicada junto a Borussia Dortmund, Milan y Newcastle.

Con la participación como ‘manos inocentes’ de los exjugadores Eric Abidal y Joe Cole, los dos grandes estandartes de los ‘petrodólares’ encaran una andadura en principio bien distinta con el anhelo de estar en la final del próximo 1 de junio en Wembley, mientras los cinco representantes españoles, Barcelona, Sevilla, que partían en la copa de cabezas de serie, Real Madrid, Atlético de Madrid (2) y la Real Sociedad (4) no han salido mal parados en grupos con su peligro pero no tremendos.

Los equipos españoles

El Barcelona, campeón de LaLiga, ha salido bien parado en busca del camino perdido en Europa hace mucho tiempo. Oporto, Shakhtar Donetsk y el debutante en estas lides Amberes, son oponentes de un nivel inferior al que debe superar, si no vuelve a cometer los mismos errores que años pasados, el cuadro de Xavi Hernández.

El Real Madrid, rey del torneo, tendrá en el Nápoles italiano a su principal rival. El campeón de la Serie A, que ha conseguido retener a dos de sus principales figuras, el nigeriano Victor Oshimen y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, avecina dos grandes duelos.

El Braga luso, tras dejar atrás al TSC serbio y al Panathinaikos griego, y el Union Berlín, en su primera participación en la máxima competición continental, completan el grupo C.

Eliminado el pasado año en esta fase de grupos, el Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo Simeone se conjura de nuevo para luchar por lo máximo. De entrada, tendrá al Feyenoord, al Lazio y al Celtic como oponentes, rivales muy distintos pero que están unos peldaños por debajo de los rojiblancos.

Sevilla y Real Sociedad

El Sevilla, que actualmente ocupa la última plaza de LaLiga sin punto alguno, encara esta competición como campeón de la Liga Europa. El cuadro de José Luis Mendilíbar está obligado a despertar para el torneo doméstico y para esta Liga de Campeones, en la que se verá las caras con el potente Arsenal y dos equipos aguerridos como el PSV Eindhoven y el Lens.

La Real Sociedad, de vuelta al torneo, tampoco tuvo mala fortuna, aunque su grupo tiene enjundia con el Benfica, cuartofinalista el pasado año, el Inter Milan, vigente subcampeón, y el competitivo Salzburgo. Curiosamente benfiquistas e interistas se encontron el pasado curso en los cuartos.

El Bayern Múnich y el Manchester United, que aún recuerdan la dramática final de 1999 en el Camp Nou de Barcelona, en la que el cuadro inglés firmó una increíble remontada en los últimos compases, también presentan unos duelos con historia y ambiciones de presente y futuro en el grupo A, que completan el Copenhague y el Galatasaray.

Aitana Bonmatí, mejor jugadora del año por la UEFA

Aitana Bonmatí, elegida este jueves mejor jugadora del año por la UEFA, advirtió durante su discurso de agradecimiento del premio de que no se deben permitir «ni abusos de poder en las relaciones laborales ni faltas de respeto», en referencia a todo lo ocurrido tras el triunfo de España en el Mundial femenino por el comportamiento de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol suspendido cautelarmente por la FIFA.

«Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto, así que desde mi compañera Jenni Hermoso a todas las que sufren lo mismo estamos con vosotras y estamos trabajando para que la sociedad mejore», expuso la jugadora del Barcelona.

Reconoció que, a pesar del reciente éxito de su selección, «no están siendo unos momentos muy buenos» en el fútbol español. «Venimos de ganar un Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque están pasando cosas que no me gustaría dejar pasar», continuó la centrocampista.

Aitana Bonmatí recibe el galardón a mejor jugadora de la temporada por la UEFA. Imagen EFE

Releva en el palmarés a Alexia Putellas

La centrocampista del Barcelona, de 25 años, fue distinguida con el premio de mejor jugadora de la UEFA de la última temporada, tras la consecución del título mundial con España el pasado día 20 en Sídney, además del triplete de su equipo con la Liga de Campeones, la liga española y la Supercopa.

La futbolista catalana releva en el palmarés a su compañera de club y de la selección Alexia Putellas, ganadora los dos últimos años, tras convertirse en finalista para lograr el galardón, junto a la también española Olga Carmona (Real Madrid) y la australiana del Chelsea Sam Kerr (Chelsea).