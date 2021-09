Miles de seguidores han secundado este martes su llamamiento a manifestarse en Brasilia con motivo del día de la independencia

Manifestaciones en Rio de Janeiro. Imagen Alianza Informativa.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha lanzado amenazas directas contra un juez del Tribunal Supremo ante miles de seguidores que han secundado este martes su llamamiento a manifestarse en Brasilia con motivo del día de la independencia, elevando el tono en el pulso político que libra con la principal corte del país.

Bolsonaro ya había vendido la concentración de este martes como un «contragolpe necesario contra el Congreso y el Tribunal Supremo», instituciones con las que mantienen enconadas discrepancias desde que fue elegido presidente y contra las que no escatima críticas en público.

El mandatario, acompañado de varios de sus ministros, ha tomado la palabra durante el acto para criticar –sin nombrarlo– a Alexandre de Moraes, un juez que ha ordenado arrestos contra personas del entorno de Bolsonaro por sus ataques contra otras instituciones.

Según Bolsonaro, «una persona concreta de la región de los tres poderes» está «barbarizando» a la población y llevando a cabo «detenciones políticas», algo que «no se puede aceptar». «O el jefe de ese poder le cuadra o ese poder puede sufrir lo que no queremos», ha advertido, incorporando en la ecuación al presidente del Supremo, Luiz Fux, según G1.

Miles de personas se concentran en Brasilia en el día de la independencia del país. Imagen Alianza Informativa Latinoamericana.

Bolsonaro cree que el actual Tribunal Supremo no cumple unas «condiciones más» y, aunque ha dicho que no quiere ninguna «ruptura», ha dejado claro su mensaje: «No podemos admitir que una persona empañe nuestra democracia. No podemos admitir que una persona ponga en riesgo nuestra libertad».

El mandatario ha anunciado una reunión con los responsables de los otros poderes para este miércoles, incluido el propio Fux. Este Consejo de la República está planteado como un órgano consultivo con potestad para pronunciarse, por ejemplo, sobre cuestiones relativas a la estabilida de las instituciones democráticas.