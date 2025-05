Reacciones tras las concentraciones del 18M

El pasado domingo miles de personas salieron a las calles de las islas para pedir un cambio en el modelo turístico

El pasado domingo, 18 de mayo, todas las islas acogieron una jornada de protesta contra el modelo turístico actual y para pedir uno más sostenible. Bajo el lema «Canarias tiene un límite», las manifestaciones se desarrollaron simultáneamente en varios puntos de las islas donde participaron 23.OOO personas, según la Delegación del Gobierno y 100.000, según los convocantes.

La convocatoria fue especialmente masiva en las dos capitales canarias. Esta protesta contra el actual modelo turístico también ha llegado a otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y hasta Berlín. ‘Canarias tiene un límite’ va más allá y anuncia acciones legales contra cargos públicos que por acción o inacción están llevando a las islas, aseguran, al colapso.

Tras la jornada reivindicativa, este lunes es día de analizar lo ocurrido. Así lo han hecho algunos sectores implicados en el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias.

Reivindicaciones del 18M

Felipe Ravina, portavoz de ‘Canarias tiene un límite‘ aseguró que las dos principales reivindicaciones son la moratoria turística «que no significa que no venga más turismo sino, simplemente, que no siga creciendo porque estamos ahora en 18 millones de turistas y eso es una cifra totalmente insostenible para un territorio tan pequeño. Y poner freno al crecimiento de población que viene de fuera de las islas con una ley de residencia que pueda limitar la compra de vivienda por parte de gente que no es residente»

Vídeo RTVC.

En su opinión, a pesar de que el Gobierno canario asegura que se están dando pasos para ir hacia un modelo turístico sostenible. «Siguen hablando pero no se ha materializado en nada. Ha pasado un año (desde la última manifestación) y la cosa no sólo no ha ido a mejor sino que está peor».

Respecto a la limitación de compra de vivienda a extranjeros, Ravina consideró que se está utilizando territorio en la costa al que no acceden los residentes sino los extranjeros con viviendas de alto poder adquisitivo. A lo que sumó «los vertidos al mar, no podemos seguir sosteniendo este índice de población con playas cerradas por contaminación como seis por ejemplo en una semana. Si se sigue así, se irá a peor. No podemos con este modelo porque tenemos unos recursos y un territorio limitado«.

Postura del Gobierno

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, manifestó que muchas de las preocupaciones de los manifestantes son compartidas por el Ejecutivo. En ese sentido, puso como ejemplo el tema de la vivienda.

Aseguró que «20 meses después tenemos dos decretos ley para movilizar proyectos de viviendas sociales y asequibles en el mercado a la vez que regular la vivienda vacacional o más presupuesto en forma de proyectos como regular la hipoteca joven, etc. Al final son proyectos que requieren de un trabajo con mucho rigor y no ir dando bandazos».

Vídeo RTVC.

Añadió que el Gobierno está trabajando además para hacer frente a cuestiones como el reto demográfico, la eficiencia energética o el limitar la compra de residencias a extranjeros.