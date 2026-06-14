La afición blanquiazul respondió positivamente durante la temporada 2025/26, registrando un crecimiento de asistencia del 113 % respecto al curso anterior

El Costa Adeje Tenerife cierra una temporada histórica en las gradas / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino ha vuelto a demostrar que cuenta con una de las aficiones más fieles del fútbol femenino nacional. Tras el cierre de la temporada 2025/26, los datos oficiales de la Liga F confirman un crecimiento sin precedentes en las gradas del Heliodoro Rodríguez López. Un total de 41.346 aficionados han acompañado al equipo a lo largo del curso, lo que supone un incremento de más de un 113 % en comparación con la anterior temporada.

Estas cifras no solo reflejan la evolución de la entidad blanquiazul, sino que tienen un impacto directo en el global de la competición. La afluencia a los encuentros del Costa Adeje Tenerife representó el 12,7 % del total de la asistencia de toda la Liga F, siendo el segundo equipo con mayor asistencia acumulada del campeonato, sólo superado por el FC Barcelona.

El apoyo de la afición jornada tras jornada dejó una asistencia promedio de 2.756 espectadores por encuentro. Este dato sitúa al club tinerfeño un 102 % por encima de la media del resto de equipos y lo asienta como el segundo equipo con mayor asistencia promedio de la Liga F.

Récord de asistencia

Los encuentros frente al FC Barcelona, que congregó a 11.647 espectadores, y ante el Real Madrid, que reunió a 6.423 personas en las gradas, se encuentran entre los 7 partidos con mayor asistencia de toda la competición. Sin contar los que se disputan de forma puntual en grandes estadios que no son el escenario habitual de los equipos, las visitas de las blaugranas y las merengues a Tenerife son los dos encuentros de mayor asistencia de la Liga F.

En el cómputo global, la afluencia registrada en estos dos partidos solo se superó por los Clásicos, reafirmando al Heliodoro como uno de los grandes estadios del fútbol femenino español.

Estas cifras certifican el constante crecimiento del CD Tenerife Femenino como entidad deportiva y social. El incremento del respaldo en las gradas durante la temporada 2025/26 supone un paso fundamental en la consolidación del proyecto institucional dentro de la máxima categoría del fútbol femenino español.