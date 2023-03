Las obras con las que se cierra el primer bloque internacional del CAAM de este año se podrán visitar hasta el 18 de junio

Una de las imágenes de promoción de la exposición Matriz

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en Las Palmas de Gran Canaria, reúne desde este jueves las «Corpografías» y la «Matriz» de las creadoras brasileñas Analivia Cordeiro y Paula Scamparini. Dos muestras con las que vuelve a hacer gala de su compromiso con la tricontinentalidad, igualdad y sostenibilidad.

Así lo ha manifestado en la presentación de unas exposiciones con las que este centro artístico cierra el primer bloque de muestras internacionales de este año la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Guacimara Medina, quien ha considerado que a través de iniciativas como éstas, tan conectadas con la realidad canaria, se aspira a «sacudir conciencias» y conseguir que en el futuro el arte tenga mucho que decir» y haya personas más libres y autónomas.

Orlando Britto, director artístico del CAAM y comisario, junto a Fernanda Lopes, de la primera exposición individual de la artista brasileña Paula Scamparini que se exhibe en España, «Matriz», ha explicado que este proyecto reúne una selección de obras inéditas, de fotografía y vídeo, así como instalaciones producidas por este centro artístico grancanario.

Trabajo de Paula Scamparini

Paula Scamparini (Brasil, 1980) es una destacada artista multimedia que vive y trabaja en Río de Janeiro. Actualmente ejerce como profesora en el Departamento de Escultura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En su trabajo reflexiona sobre cuestiones identitarias y relacionadas con la naturaleza.

Scamparini es una artista multidisciplinar que trabaja esencialmente desde el territorio de lo audiovisual, medio en el que despliega su pensamiento en torno al valor y a la fuerza simbólica de la imagen como matriz, a la vez que explora y desarrolla sus posibilidades.

A nivel formal, su fotografía se ha ido extrapolando a lo largo de casi dos décadas de trabajo hacia otros órdenes, como el vídeo, la cerámica, lo objetual y lo escultórico, lo instalativo y el territorio sonoro, ha explicado Britto.

En «Matriz», esta artista muestra una selección de obras inéditas mediante las que trata de generar un debate sobre el cuerpo femenino y su conversión en cuerpo de mujer-madre.

Paula Scamparini incorpora así en su obra, plenamente subjetiva, ineludibles debates culturales, sociales y políticos desde otra manera de estar en el mundo.

Muestra de Analivia Cordeiro

La también brasileña Analivia Cordeiro presenta en el CAAM un proyecto retrospectivo, comisariado por Claudia Giannetti, en el que reúne una selección de las obras más representativas de su trayectoria profesional, creadas entre 1971 y 2022.

Cordeiro es coreógrafa, artista e investigadora. Pionera del videoarte y de la videodanza en Brasil, es una de las primeras creadoras en el mundo en estudiar sistemas de rastreo de cuerpo en movimiento por ordenador.

«Corpografías» se ha expuesto en distintos países y ciudades del mundo, como Londres, París, Nueva York, Los Ángeles (EEUU) o la propia São Paulo (Brasil), ciudad en la que vive y trabaja Cordeiro.

Las obras de esta artista están presentes en colecciones de museos como el Victoria and Albert Museum (Londres); ZKM-Centre for Art and Media de Karlsruhe (Alemania); Colección BEEP de Arte Electrónico (Barcelona); ​​Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid); Museum of Concrete Art and Design (Ingolstadt, Alemania); Museo de Arte Contemporáneo USP (São Paulo), y Museum of Modern Art, MoMA (Nueva York).

El CAAM exhibirá estas dos exposiciones desde este jueves y hasta el próximo 18 de junio.