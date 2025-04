Cajasiete registra en 2024 un crecimiento superior al 15%

El presidente de la entidad señala que, gracias al volumen de depósitos y créditos registrados en el último año, este 2025 se aproximan al objetivo de lograr una cuota de mercado del 10%

Foro Cajasiete de La Radio Canaria, hoy desde Santa Cruz de Tenerife.

El presidente de Cajasiete, Fernando Berge, ha afirmado que el 2024 ha sido un año excepcional para la entidad. Sobre el volumen de crecimiento registrado, ha señalado hoy, en el Foro Cajasiete de La Radio Canaria, que tanto en depósitos como en créditos la compañía ha superado un 15 % de crecimiento. Además, Berge ha insistido en que estos datos les sitúan «cerca del objetivo de alcanzar un 10% de cuota de mercado en las Islas».

Pese a estas cifras, Berge ha denunciado la limitaciones que sufren las entidades bancarias: «No hacemos más porque no nos dejan, desde que la crisis inmobiliaria del 2008 se ha demonizado a los bancos. Las administraciones siguen exigiendo a las entidades financieras una serie de requisitos que no se corresponden con la realidad actual».

Según el presidente de Cajasiete, en los últimos años han desaparecido muchos empresarios del sector inmobiliario en Canarias acuciando la falta de oferta de viviendas. «Hay dinero disponible, pero no hay demanda de inversión. Dependemos de las Administraciones Públicas y, debido a la carga burocrática, vamos con mucho retraso», ha comentado.

«Si uno va a hacer una inversión y para poder ejecutarla se ‘pega’ cinco, seis, ocho años de tramitación burocrática, pues evidentemente no sale. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar. Porque si el PIB no crece, la renta tampoco. Estamos viendo que la población no para de crecer y cada vez vamos a ser más pobres si hacemos la división. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que repensar, porque lo que queremos los ciudadanos es vivir lo mejor posible y tener la mejor renta»

El sector importante es el turismo

Sobre la diversificación de la economía de las Islas, Fernando Berge ha puntualizado que, en el Archipiélago, «el sector importante es el turismo». Ha explicado que la clave es diversificar dentro del sector terciario, especialmente en la oferta turística.

«En la actualidad, las Islas van en esa dirección. El empresariado, no siempre local, pero la mayoría de las veces local, es puntero en el desarrollo de nuevas experiencias para el sector turístico. Por ello, es relevante destacar el papel de Caja Siete como única entidad financiera con sede social en Canarias», ha apuntado.

«Evidentemente, si pensamos en una diversificación en tres sectores, yo creo que estamos pensando mal, porque el sector importante es el turismo. Lo importante es que dentro del sector turístico haya una diversificación y la está habiendo»

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José M. Ruano, y la presidenta de Asaga, Ángela Delgado/ Foto: La Radio Canaria.

El crecimiento poblacional es un reto

También ha participado en este Foro Cajasiete El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, quien ha afirmado que el «crecimiento poblacional en la isla es un reto que puede poner en riesgo el correcto funcionamiento de los servicios públicos».

«Volvemos a temas que tienen que ver con la limitación de la compraventa de vivienda. Lo hemos planteado, pero en España no es posible dentro del marco normativo de la Unión Europea», ha expuesto.

A raíz de este crecimiento poblacional, Ruano ha señalado que desde el Cabildo tienen la vista puesta en la mejora de las infraestructuras de movilidad: «No podemos sustentar todo eso solo con el transporte por guaguas, sino que tenemos que apostar por la implantación de los proyectos de transporte ferroviario y luchar porque el Estado los incluya dentro de la red estatal».

«Ha habido otras cosas y algunos actores de otros momentos políticos están aquí hoy presentes, donde se consiguieron convenios de carreteras. Ni siquiera en los años noventa del siglo xx no se reconocía que Canarias pudiera tener carreteras de interés general, porque las carreteras no trascienden más allá de una isla, más allá de una comunidad autónoma como es la red estatal. Y se consiguió. Bueno, pues en el ámbito ferroviario hay también que conseguir que esto suceda. Las dos islas grandes van a necesitar de estos modos de movilidad y son modos al final que son compatibles con esa transición energética que se nos demanda»

El Foro Cajasiete de La Radio Canaria, con Estíbaliz Pérez, desde Santa Cruz de Tenerife/ Foto: La Radio Canaria.

En el Foro Cajasiete de hoy, desde en la Sede Central de la entidad, también han participado Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife; José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social; Ángela Delgado, presidenta de Asaga; e Inocencio González, secretario general de CCOO Canarias.