Cambio de horario para este invierno 2022 este 30 de octubre

Este domingo, 30 de octubre, se lleva a cabo el cambio de horario de cara al invierno de 2022. Así, el reloj se atrasaría una hora, de las 02:00 a las 01:00 horas, en Canarias

Vídeo RTVC. Informa: Carolina Pérez / Lidia Lorenzo

Como todos los años, este fin de semana se disfrutará de una hora más. Este 30 de octubre se realiza el cambio de hora de cara al invierno de este año durante la madrugada del sábado al domingo. Así, a las 02:00 horas de la mañana se retrasará la hora del reloj a las 01:00 horas en Canarias en aras a adaptar el horario a los cambios de luz.

Mientras, en el resto del país, a las 03:00 horas serán las 02:00 horas.

A las 2:00 horas serán las 1:00 en Canarias

Este cambio horario se establece cada cierto tiempo desde el Gobierno de España tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que marca el período de la hora del invierno, así como del verano, correspondiente al período 2022-2026.

El cambio de horario, ya sea en invierno o en verano, puede afectar fisiológicamente a las personas, según indican los expertos.

En este sentido, el psicólogo Leocadio Martín explica que «este cambio de hora es el cambio con menos irritabilidad ya que, realmente, nos están regalando una hora». Por su parte, Alejandro de Arriba, médico, apunta que en este cambio de hora «podemos sentirnos más apáticos por cansancio, falta de concentración o dificultad para dormir.

No obstante, estos efectos se pueden aminorar. «Anticiparnos a este cambio de hora, dice de Arriba, «acostarnos cada día 15 ó 20 minutos antes. De este modo, nos iremos adaptando al horario». Mientras, Martín no puede «recomendar otra cosa que no sea el buscar lo positivo. Significa que, a partir de la semana que viene, tendremos una hora más para hacer cosas durante la mañana».

Estos efectos, además, también pueden repercutir en los animales. Así lo explica el veterinario Yeray Macías, que asegura que «lo que les afecta no es el cambio horario, sino el cambio de las rutinas. Si se retrasa la hora, los animales tendrán que esperar una hora más en, por ejemplo, dar su paseo».

Con todo, los expertos coinciden en que tanto los humanos como los animales tardan tres días en adaptarse a la nueva rutina.

Ahorro de energía

Frente a la idea de que los cambios estacionales de hora pueden producir ahorros de energía, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo señala que estos son marginales, y que no hay certeza de que los beneficios se contemplen en todos los países que realizan este cambio.

Además, según el Ministerio de Transición Ecológica, en España no hay informes actualizados que aseguren ahorros energéticos asociados al cambio horario.

Proponen eliminar el cambio de horario de invierno

Los expertos, en concreto un grupo de cronobiólogos, ha propuesto eliminar los cambios de horario en Europa alineando las zonas horarias de los diferentes países y acercándolas lo máximo posible a su hora solar, de manera que cada país reflejaría su situación geográfica y se crearían zonas horarias permanentes.

Los expertos, surgidos de la ‘Declaración de Barcelona sobre políticas del tiempo’ que tuvo lugar en 2021, han planteado un plan de transición para eliminar los cambios de horario.

Según los expertos, los cambios horarios «no tienen efectos significativos en el ahorro energético», mientras que manteniendo el mismo horario «se promueve una mejora en la salud, la economía, la seguridad y el medio ambiente».

El plan de transición propuesto consta de dos pasos. En primera instancia, todos los países de la UE eliminarían el cambio de hora en primavera y mantendrían la hora que usan en invierno, y en los países cuya zona horaria recomendada es su hora estándar actual, no sería necesario llevar a cabo cambios.

El siguiente paso consistiría en que los países cuya zona horaria recomendada no se corresponde con su hora estándar, como Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España, retrocedieran sus relojes por última vez en otoño, para poder adoptar su zona horaria recomendada como su nueva hora estándar.

Con todo, han señalado que está en manos del Consejo de la UE, donde están representados todos los Estados miembros, adoptar una posición final sobre el tema y acordar entre los países cuál debería ser su zona horaria permanente.